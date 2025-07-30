供應鏈重組新機遇！勤業眾信：台商轉向捷克、迎戰歐美貿易變局

在全球供應鏈重組與地緣政治劇變下，捷克成為台灣企業布局歐洲市場的重要跳板。勤業眾信聯合會計師事務所近日舉辦「走進捷克：企業布局歐洲的新關鍵」線上研討會，指出捷克不僅地處歐洲中心，具備交通便利與低成本優勢，還擁有完善的稅制補助與法規制度，吸引許多台灣汽車與電子零組件大廠前往投資設廠。

勤業眾信資深會計師李嘉雯表示，隨著歐盟與美國近期貿易協議降低部分商品進口關稅至15%，捷克作為歐盟成員國，也成為企業進軍歐洲市場的關鍵門戶。台灣企業若能掌握捷克的投資環境、稅務制度與申報規範，將有助於強化在歐洲的供應鏈與市場布局。

針對企業實際落地捷克的注意事項，Deloitte捷克全球華人服務部經理許婉容提醒，外商在捷克投資需留意公司註冊流程、公司型態與最低資本要求等基本法規。若企業打算購地設廠，應提前安排時程並熟悉相關程序。此外，聘僱員工須依法簽訂合約，法人代表也需訂定服務協議；非歐盟國籍員工還需辦妥工作簽證與居留證明，並確保依規繳納稅金與社會保險，確保勞資雙方權益。

稅務方面，Deloitte協理Petra Safkova表示，捷克採增值稅制，台商應評估交易類型、供應地點與報稅門檻等細節，增值稅須按月申報。此外，歐盟近期與美方達成貿易協議，多數歐洲商品進口美國的關稅已降至15%，為出口導向企業減輕不少壓力。

Deloitte協理Daniela Husakova補充，捷克政府針對製造、科技研發與商業支援中心等設立項目，提供研發投資抵減與租稅補助，特別對晶片、生醫、電動車等高技術產業有額外獎勵。不過須注意的是，相關補助皆需「先申請、後執行」，若未事先通報便進行採購或動工，恐將喪失補助資格。

經濟層面上，Deloitte捷克首席經濟學家David Marek指出，捷克GDP自2023年微幅成長，2025年人均GDP預計達歐盟平均92%，家庭消費是主要支撐力。不過，德國經濟放緩與汽車業衰退已對捷克製造業與勞動市場造成壓力，加上捷克國內正逢選舉與核能政策爭議，企業須綜合評估市場變動與潛在風險。

李嘉雯強調，企業若能在投資初期即掌握捷克的產業環境、法規制度與歐盟申報規定，將有助於把捷克作為歐洲布局的戰略樞紐，提前卡位，應對全球市場動盪的挑戰。