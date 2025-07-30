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新台幣連5貶 成交量縮、市場觀望氣氛濃

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣30日持續走弱，呈現連5貶，以29.719元收盤，貶值1.3分，台北外匯經紀公司成交量萎縮至8.78億美元。示意圖／聯合報系資料照片
新台幣30日持續走弱，呈現連5貶，以29.719元收盤，貶值1.3分，台北外匯經紀公司成交量萎縮至8.78億美元。示意圖／聯合報系資料照片

新台幣30日持續走弱，呈現連5貶，以29.719元收盤，貶值1.3分，台北外匯經紀公司成交量萎縮至8.78億美元。累計新台幣5個交易日貶值3.57角，貶幅為1.21%。

受台美關稅協議即將出爐不確定影響，新台幣兌美元以29.68元開盤，隨後再貶破29.7元，新台幣終場收在29.719元，較前一日貶值1.3分。

匯銀表示，30日市場仍延續觀望氣氛，但震盪區間較前一日收斂，30日的新台幣震盪區間為29.725~29.655元，僅有7分。

外匯 匯銀 關稅 新台幣

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