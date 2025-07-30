聽新聞
0:00 / 0:00
新台幣連5貶 成交量縮、市場觀望氣氛濃
新台幣30日持續走弱，呈現連5貶，以29.719元收盤，貶值1.3分，台北外匯經紀公司成交量萎縮至8.78億美元。累計新台幣5個交易日貶值3.57角，貶幅為1.21%。
受台美關稅協議即將出爐不確定影響，新台幣兌美元以29.68元開盤，隨後再貶破29.7元，新台幣終場收在29.719元，較前一日貶值1.3分。
匯銀表示，30日市場仍延續觀望氣氛，但震盪區間較前一日收斂，30日的新台幣震盪區間為29.725~29.655元，僅有7分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言