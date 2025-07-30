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協助颱風豪雨救災　財政部公股事業合捐6600萬元

中央社／ 台北30日電
財政部。聯合報系資料庫
財政部。聯合報系資料庫

近日受颱風及西南氣流影響，連日豪雨導致中南部地區嚴重災情，造成鉅額財損。財政部今天宣布，轄下公股金融及非金融事業將擴大捐款，再增加新台幣5000萬元，加計原協助颱風丹娜絲災後重建捐款1600萬元，合計捐款金額達6600萬元。

財政部表示，6600萬元款項將捐入衛生福利部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶。

財政部指出，督導公股事業落實企業社會責任，積極協助災區重建復原，各事業啟動關懷服務機制，公股銀行配合辦理相關災害專案貸款，並以自有資金提供天災低利融資方案；另公股產險及壽險公司亦積極協助辦理理賠事宜，持續挹注災區援助量能，協助災民重建家園，儘速重拾正常生活。

國票金今天也宣布，捐款300萬元協助丹娜絲颱風影響的災區儘速重建，並提供即時援助。國票金表示，這次捐款將匯入衛生福利部設立的賑災專戶，專款專用，確保資源有效運用。

國票金強調，金融業不僅是經濟動能的重要角色，更應善盡企業公民責任，面對極端氣候帶來的挑戰與風險時，應積極參與災害韌性建構與社會弱勢支援，強化全民安全網。

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