協助颱風豪雨救災　財政部公股事業合捐6600萬元

重啟核三公投將在8月23日舉行，反方代表赫然出現台電董事長曾文生，曾文生曾說台電只是配合政策的執行單位，現在擔任反方代表，遭外界質疑曾的中立立場。同樣要在辯論會上擔任正方代表的清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸直言，以曾文生的身分，連正方代表都不適合，更何況反方；如果公投通過，政府必須調整政策，提出反對意見的曾文生的處境就很尷尬，屆時是否要請辭明志？

2025-07-30 06:00