快訊

獨／專家示警！海嘯能量「排山倒海」30公分高足以沖走人車

驚傳主管集體舞弊「吹哨者慘遭霸凌」 台鐵公司回應了

為罷免不足處向公民團體與支持者致歉 賴清德：承擔所有批評

AI 需求一枝獨秀、消費電子陷關稅風暴 集邦：下半年 MLCC 旺季恐落空

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國政府計畫8月1日起對墨西哥開徵高達30%的對等關稅、對歐盟主要徵收15%，日本、韓國、泰國和馬來西亞等亞洲科技重鎮的稅率是15%至36%不等。美國第1季消費者支出年增率已下修至0.5%，創疫情後最低紀錄。TrendForce表示，預期關稅的提前消費、囤貨情況正逐漸消退，今年第3季返校消費旺季恐有變數，MLCC訂單需求也蒙上陰霾。

2025年下半年產業需求明顯兩極化，據TrendForce調查，手機、筆電、平板等中低階消費產品ODM的訂單第3季多持平或僅季增約5%，顯示產業未採取以往的旺季策略，訂單轉趨保守。此外，許多企業提前於上半年出貨以避開關稅，也透支下半年的傳統旺季需求。

反觀AI server訂單熱度高，隨著NVIDIA GB200和GB300在第3季新舊平台同時出貨，帶動Foxconn、Quanta、Wistron等主要ODM的5、6月營收。對MLCC備貨需求平均季增近25%，中、高階消費級MLCC接單與出貨也隨之成長，嘉惠Murata、Samsung和Taiyo Yuden等供應商。

TrendForce7月調查數據顯示，著重高階AI應用品項的日、韓廠商，平均產能稼動率為90%。陸廠約75%，台廠則降至約60%，反映面對市場前景的不確定性，多數供應鏈持續嚴格控管庫存與產能。

面對美國的對等關稅壓力，MLCC供應商正加速在東南亞設立後段測試及包裝產線，以達到在地化生產供貨，協助ODM迴避美國對「洗產地」的懲罰性關稅。TrendForce預估，在全面性對等關稅的壓力下，最終OEM唯有透過新標案重新包裝，由供應鏈上下游材料廠商、ODM、物流、廣告與通路等廠商，共同分擔高額關稅成本，甚至不排除提高終端售價。從下半年OEM陸續釋出2026年的手機、筆電標案(RFQ)情況來看，供應鏈很快將籠罩在關稅成本壓力，利潤也將進一步受到壓縮。

關稅 消費 美國

延伸閱讀

AI 需求一枝獨秀！研調點名台系3大 ODM 下半年訂單熱度高

美10%關稅是否維持 星國官員：若能談將持開放態度

川普關稅大限將至 美國咖啡等5大進口品恐漲價

川普關稅開啟「大型經濟實驗」！真能減少逆差？經濟學家這樣說

相關新聞

美對等關稅大限將至！政院：鄭麗君仍在華府磋商談判 努力到最後一刻

美國對等關稅大限將至，行政院30日透露，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君仍在華府磋商談判，力拚到最後一刻，要爭取最佳關稅...

嘉南受損光電案場水質 環境部再抽驗無異常

針對嘉南地區受損光電案場的水域水質，環境部30日說明再次抽驗最新結果顯示並無異常，受損光電水域的水質無污染風險。環境部也...

無懼關稅、AI衝擊！電源雙雄海外擴產 布局各顯神通

面對關稅風暴與AI機遇交織的壓力測試，電源雙雄台達電、光寶科近年加速擴張美國產能，除了迎戰貿易保護主義，也全力搶進AI伺服器電源與散熱關鍵零組件戰局。本周兩大龍頭將先後舉辦法說，在8月1日即將生效的新關稅稅率下，法人指出，海外及美國布局進度、對集團營運和毛利的影響將是市場焦點。

擔任核三公投辯論反方 台電曾文生處境尷尬立場遭疑

重啟核三公投將在8月23日舉行，反方代表赫然出現台電董事長曾文生，曾文生曾說台電只是配合政策的執行單位，現在擔任反方代表，遭外界質疑曾的中立立場。同樣要在辯論會上擔任正方代表的清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸直言，以曾文生的身分，連正方代表都不適合，更何況反方；如果公投通過，政府必須調整政策，提出反對意見的曾文生的處境就很尷尬，屆時是否要請辭明志？

普發萬元現金 推演三劇本…涉及發放對象與財政影響評估

立法院日前通過特別條例，納入普發現金1萬元，傳出行政院已決定不提覆議。政院人士昨（29）日表示，尚在研議中。外界推估，普...

免評巴氏量表新制8月上路 看護移工需求估增10萬

勞動部昨（29）日表示，80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表新制，將於8月1日上路，推估符合申請資格者將暴增至53萬人，聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。