AI 需求一枝獨秀、消費電子陷關稅風暴 集邦：下半年 MLCC 旺季恐落空

美國政府計畫8月1日起對墨西哥開徵高達30%的對等關稅、對歐盟主要徵收15%，日本、韓國、泰國和馬來西亞等亞洲科技重鎮的稅率是15%至36%不等。美國第1季消費者支出年增率已下修至0.5%，創疫情後最低紀錄。TrendForce表示，預期關稅的提前消費、囤貨情況正逐漸消退，今年第3季返校消費旺季恐有變數，MLCC訂單需求也蒙上陰霾。

2025年下半年產業需求明顯兩極化，據TrendForce調查，手機、筆電、平板等中低階消費產品ODM的訂單第3季多持平或僅季增約5%，顯示產業未採取以往的旺季策略，訂單轉趨保守。此外，許多企業提前於上半年出貨以避開關稅，也透支下半年的傳統旺季需求。

反觀AI server訂單熱度高，隨著NVIDIA GB200和GB300在第3季新舊平台同時出貨，帶動Foxconn、Quanta、Wistron等主要ODM的5、6月營收。對MLCC備貨需求平均季增近25%，中、高階消費級MLCC接單與出貨也隨之成長，嘉惠Murata、Samsung和Taiyo Yuden等供應商。

TrendForce7月調查數據顯示，著重高階AI應用品項的日、韓廠商，平均產能稼動率為90%。陸廠約75%，台廠則降至約60%，反映面對市場前景的不確定性，多數供應鏈持續嚴格控管庫存與產能。

面對美國的對等關稅壓力，MLCC供應商正加速在東南亞設立後段測試及包裝產線，以達到在地化生產供貨，協助ODM迴避美國對「洗產地」的懲罰性關稅。TrendForce預估，在全面性對等關稅的壓力下，最終OEM唯有透過新標案重新包裝，由供應鏈上下游材料廠商、ODM、物流、廣告與通路等廠商，共同分擔高額關稅成本，甚至不排除提高終端售價。從下半年OEM陸續釋出2026年的手機、筆電標案(RFQ)情況來看，供應鏈很快將籠罩在關稅成本壓力，利潤也將進一步受到壓縮。