台灣用戶數全球前十！NotebookLM 智慧學習功能再升級

Google發表NotebookLM產品，今天在官方部落格上公告NotebookLM 釋出新功能，讓使用者在學習和分享知識的方式上，更加個人化、易於存取和協作。包括英語使用者可先使用的影片摘要（Video Overviews）。

Google先前在NotebookLM中推出聆聽語音摘要（Audio Overview）。基於可能需要視覺輔助來理解複雜的概念，在今年 I／O 開發者大會上首次發表影片摘要，是Studio功能中的一個全新類別。第一個格式是有旁白的投影片，成為語音摘要的視覺替代方案，AI主持人會建立新的視覺呈現來輔助說明重點，同時也會從文件中擷取圖片、圖表、引文和數據。隨著影片摘要功能的持續發展，未來將會推出更多格式。

用戶可以自訂語音摘要，或根據自己的需求量身打造影片摘要。例如指定要聚焦的主題、說明學習目標、描述目標受眾等等。

根據Google統計，NotebookLM推出以來，成為亞太地區廣受歡迎的AI產品。印度是NotebookLM全球使用者最多的國家，日本緊追在美國之後，位居世界第三大用戶國；韓國、台灣和越南的使用者大幅成長，這幾個市場都名列NotebookLM全球前十大的使用地區。NotebookLM近期推出公開分享筆記本的功能。短短四周內，使用者建立了超過14萬本公開的筆記本。在亞太地區，最受歡迎的公開筆記本來自韓國、越南、台灣和日本，內容涵蓋了從地方政府政策和稅務法規，到創新教學評選計畫，甚至是給新聞記者的資訊包等多元主題。

另外，Studio功能全新升級，NotebookLM可以把複雜資料轉換成易於理解的各種格式，例如語音摘要、心智圖 （Mind Maps）和學習指南（Study Guides）等。但筆記本的各種格式只能生成一個版本，Google今天為Studio的面板換上了全新的面貌，可以在單一筆記本中建立並儲存多個相同類型的Studio版本，包括語音摘要、影片摘要、心智圖和報告。並可以在Studio面板中同時進行多工作業，例如聆聽語音摘要的同時，也能瀏覽心智圖或檢視學習指南。使用戶可以用原始資料產生各式各樣的格式來理解和分享。這項功能將在未來幾周內向所有使用者推出。