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美對等關稅大限將至！政院：鄭麗君仍在華府磋商談判 努力到最後一刻

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國對等關稅大限將至，行政院30日透露，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君仍在華府磋商談判，力拚到最後一刻，要爭取最佳關稅條件。

台美談判已邁入最後一哩路，外界除關注最終稅率高低，台灣在談判過程中有多少讓步、對產業衝擊都將是關注焦點。美國總統川普7月7日以來，已致函許多貿易夥伴，並公布各國最新關稅稅率，但台灣遲遲沒有上榜。

外界關注鄭麗君是否已回台灣，行政院發言人李慧芝指出，鄭麗君仍在美國華府磋商。

李慧芝也再次強調，我方持續秉持「深化台美經貿關係」、「雙方互利互補」的兩個原則進行談判，期盼談判能完成「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」的四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。

美國 關稅 鄭麗君

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