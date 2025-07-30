快訊

俄羅斯8.8強震引海嘯警報 賈靜雯夏威度度假驚魂：像在逃難

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉南受損光電案場水質 環境部再抽驗無異常

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部30日針對嘉南地區受損光電案場的水域水質，說明再次抽驗最新結果顯示並無異常。圖／環境部提供
環境部30日針對嘉南地區受損光電案場的水域水質，說明再次抽驗最新結果顯示並無異常。圖／環境部提供

針對嘉南地區受損光電案場的水域水質，環境部30日說明再次抽驗最新結果顯示並無異常，受損光電水域的水質無污染風險。環境部也再次重申，光電板模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等組成，目前國內廠商的回收率高達92%，並非掩埋或焚燒去化，環境部正積極輔導能做到全生命周期循環，未來幾年國內處理量能尚足以因應。

環境部於7月28日會同地方環保局，再針對嘉義貴舍、新庄、新塭等3處滯洪池案場再抽驗水質。本次檢測原規劃中較關鍵的8項重金屬檢測（鎘、鉛、六價鉻、銅、鋅、錳、銀、鎳）外，滾動調整擴大增加銦、鉬、鋇、銻等4項。

嘉義於28日受西南氣流影響，有降雨發生，現場有地表逕流及底泥擾動，水色偏黃且混濁，從12項監測結果顯示，鎘、六價鉻、銀、銦、鉬、銻等6項皆未檢出，其餘鉛、銅、鋅、鎳與前次檢驗結果相近，除錳數值因當地背景值本就偏高外，研判受暴雨沖刷，底泥擾動水質混濁導致測值波動變化，整體監測結果無異常，水中重金屬符合「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」，其次銦、鉬、鋇、銻擴增結果亦遠低於飲用水水質標準，顯示，再抽驗受損光電的水域水質無污染環境風險情形。

本部從主動檢測到持續監控緊盯水質變化，再抽驗顯示短期內破損的光電模組對案場水質尚無影響，且該滯洪池非飲用水源或養殖魚塭，對國人健康風險無任何關聯。未來本部除現地定期監督清除流程外，為確保環境風險安全，仍將持續兩周進行檢測一次。

各界關注的災後受損太陽光電模組現地清除、去化處理、環境復原、以及大雨後病媒蚊防治工作等，環境部積極滾動監控抽驗列管案場，督促業者加速清理受損光電案場復原進度，確保環境安全無虞。

重金屬 太陽光電

延伸閱讀

環境部：再抽檢嘉義光電案場滯洪池 無污染風險

文化大學將打造光電風雨走廊 結合太陽能與校園美學

嘉南部分地區風災至今22天仍斷訊 交長陳世凱不願回應

嘉南豪大雨頻繁 卓榮泰指示陳金德率隊視察

相關新聞

美對等關稅大限將至！政院：鄭麗君仍在華府磋商談判 努力到最後一刻

美國對等關稅大限將至，行政院30日透露，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君仍在華府磋商談判，力拚到最後一刻，要爭取最佳關稅...

嘉南受損光電案場水質 環境部再抽驗無異常

針對嘉南地區受損光電案場的水域水質，環境部30日說明再次抽驗最新結果顯示並無異常，受損光電水域的水質無污染風險。環境部也...

無懼關稅、AI衝擊！電源雙雄海外擴產 布局各顯神通

面對關稅風暴與AI機遇交織的壓力測試，電源雙雄台達電、光寶科近年加速擴張美國產能，除了迎戰貿易保護主義，也全力搶進AI伺服器電源與散熱關鍵零組件戰局。本周兩大龍頭將先後舉辦法說，在8月1日即將生效的新關稅稅率下，法人指出，海外及美國布局進度、對集團營運和毛利的影響將是市場焦點。

擔任核三公投辯論反方 台電曾文生處境尷尬立場遭疑

重啟核三公投將在8月23日舉行，反方代表赫然出現台電董事長曾文生，曾文生曾說台電只是配合政策的執行單位，現在擔任反方代表，遭外界質疑曾的中立立場。同樣要在辯論會上擔任正方代表的清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸直言，以曾文生的身分，連正方代表都不適合，更何況反方；如果公投通過，政府必須調整政策，提出反對意見的曾文生的處境就很尷尬，屆時是否要請辭明志？

普發萬元現金 推演三劇本…涉及發放對象與財政影響評估

立法院日前通過特別條例，納入普發現金1萬元，傳出行政院已決定不提覆議。政院人士昨（29）日表示，尚在研議中。外界推估，普...

免評巴氏量表新制8月上路 看護移工需求估增10萬

勞動部昨（29）日表示，80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表新制，將於8月1日上路，推估符合申請資格者將暴增至53萬人，聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。