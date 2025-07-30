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郭智輝：政院擬編列新台幣1000億元 完成末端治水

中央社／ 台北30日電

西南氣流影響，南台灣大雨不斷，經濟部長郭智輝今天表示，政府已成立前進指揮所，希望讓災民在最快時間內恢復正常生活；行政院規劃編列水利署約新台幣1000億元經費，完成末端治水工作，面對極端氣候帶來的問題，政府會快速解決。

郭智輝今天主持「0728豪雨中央災害應變中心第六次工作會報」後受訪表示，昨天和行政院長卓榮泰南下勘災，院長親自了解問題，也要求相關部會以最快速度回應，讓災情降至最小。

面對有媒體質疑郭智輝勘災時距離災民很遠，郭智輝表示，「我們都在後面處理事情」，看到許多受災戶在清理家園，台水近期將更換大水管，院長馬上交代相關單位，不能因為換水管停水，避免影響災民復原家園的進度。

郭智輝指出，政府已成立前進指揮所開始處理颱風、水災的緊急對應狀況，希望讓災民在最快時間內恢復正常生活。

受西南氣流影響，南台灣大雨不斷，外界質疑前瞻治水成效。郭智輝表示，行政院規劃編列水利署約1000億元經費，完成末端治水工作，過去治水工作已達到防洪標準，但現在降雨量已超出過去的防洪標準，面對極端氣候帶來的現象，政府要從各種狀況學習，並快速解決問題。

水利署副署長王藝峰表示，這次淹水主因為雨下太大，政府投入前瞻建設治水，已大幅減少淹水面積及加快退水時間，但仍有部分地區發生淹水狀況，這也凸顯下一期治水計畫需要加強，會以最快速度檢討，希望未來淹水狀況可以得到緩和。

淹水 水利署 西南氣流

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