小學籃球夏季聯賽揭幕 立法院熱血登場

由中華民國國民小學體育總會主辦、立法院副院長江啟臣擔任大會會長的「2025全國國民小學籃球夏季聯賽」，將於8月1日至7日於台中四校正式開打。為迎接全台最盛大的暑期國小籃球賽事，主辦單位29日於立法院舉辦記者會，邀請各界貴賓與三所代表學校球隊到場，為即將開戰的賽事揭開序幕。

今年聯賽邁入第四屆，聚焦六年級組別，吸引來自全國120支隊伍、逾3,000位小選手參與，將進行高達264場比賽，再度刷新規模紀錄。本屆賽事是第二年移師台中舉行，並首度選在江啟臣的母校，台中市豐原區瑞穗國小作為主場，與社口國小、岸裡國小及大雅國小共同承辦，打造最優質的比賽場域。

江啟臣致詞表示，他從小熱愛籃球，這次能以大會會長身分參與籌辦，不僅是一份榮耀，更是一種責任。這不只是比賽，更是一堂品格教育課。小選手們在比賽中學會堅持、尊重與團隊合作，這些經驗會成為他們一生難忘的成長養分。

江啟臣也感性分享去年在現場看到小選手全力以赴、甚至淚灑球場的畫面，令人動容。記者會現場特別播放去年度賽事精華影片，呈現孩子們揮汗拚戰的熱血瞬間。三所代表參賽學校，臺北市民生國小、新北市永平國小與安坑國小的教練與球員也親自出席，展現備戰決心與蓄勢待發的氣勢。

立委羅智強、陳菁徽、台北市議員鍾沛君等人亦親臨記者會聲援，分別以「運動家精神」、「團隊合作」與「多元發展」勉勵小球員們全力以赴，並感謝江啟臣長期對基層體育的支持與推動。

主辦單位中華民國國小體總理事長陳煥修表示，聯賽的初衷就是希望孩子們暑假期間能有一個充實、有目標的運動歷程，在場上與全國各地選手交流球技、建立友誼，也讓體育成為啟發未來的重要力量。2025全國國小籃球夏季聯賽不僅是一場技術的較量，更是全台小學生用汗水與熱情寫下的青春篇章。

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