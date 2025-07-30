車廠籲延長汰舊換新減徵貨物稅 爭取新車適用

川普政府對等關稅將在8月1日上路，市場預期台美談判將牽動汽車關稅調降。國內車廠近期提出訴求，包含延長汽車汰舊換新減徵新台幣5萬元貨物稅優惠，並爭取購買新車也能適用、希望調降國內無產製零組件的進口關稅。經濟部表示，已蒐集廠商意見，但尚未定案。

美國與多國進行中的貿易協商將於31日終止，8月1日對等關稅如期上路，但台灣稅率尚未出爐，其中台灣是否調降美國進口汽車關稅備受關注。國內車輛業者近期呼籲，汽車貨物稅應「定額」調降，並建議國內無產製零件的進口關稅應降為零。

經濟部次長何晉滄上週曾表示，立法院財政委員會已決議，待美國對等關稅結果出爐，再討論汽車貨物稅要如何調降。

根據了解，國內車廠近期提出訴求，包含降低國內無產製零組件的進口關稅，像是引擎和變速箱，可增加國內整車的競爭力，以對抗美國進口車競爭。

現行貨物稅第12條之5提供汽車汰舊換新、定額減徵5萬元貨物稅，優惠將於明年1月7日屆期，業者希望能夠延續，以協助國產車銷售。此外，廠商希望購買新車也能適用5萬元貨物稅減免優惠。

因應美國關稅政策衝擊，經濟部已規劃產業支持方案，協助國內車廠開發電動車並拓銷海外市場，並規定整車廠需帶動國內零組件供應鏈一同參與計畫，以保障車輛產業上下游從業人員的就業權益。