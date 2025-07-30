快訊

台灣史上第3次海嘯警報！西南、東南部沿海最危險 波高恐達1公尺

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

車廠籲延長汰舊換新減徵貨物稅 爭取新車適用

中央社／ 台北30日電

川普政府對等關稅將在8月1日上路，市場預期台美談判將牽動汽車關稅調降。國內車廠近期提出訴求，包含延長汽車汰舊換新減徵新台幣5萬元貨物稅優惠，並爭取購買新車也能適用、希望調降國內無產製零組件的進口關稅。經濟部表示，已蒐集廠商意見，但尚未定案。

美國與多國進行中的貿易協商將於31日終止，8月1日對等關稅如期上路，但台灣稅率尚未出爐，其中台灣是否調降美國進口汽車關稅備受關注。國內車輛業者近期呼籲，汽車貨物稅應「定額」調降，並建議國內無產製零件的進口關稅應降為零。

經濟部次長何晉滄上週曾表示，立法院財政委員會已決議，待美國對等關稅結果出爐，再討論汽車貨物稅要如何調降。

根據了解，國內車廠近期提出訴求，包含降低國內無產製零組件的進口關稅，像是引擎和變速箱，可增加國內整車的競爭力，以對抗美國進口車競爭。

現行貨物稅第12條之5提供汽車汰舊換新、定額減徵5萬元貨物稅，優惠將於明年1月7日屆期，業者希望能夠延續，以協助國產車銷售。此外，廠商希望購買新車也能適用5萬元貨物稅減免優惠。

因應美國關稅政策衝擊，經濟部已規劃產業支持方案，協助國內車廠開發電動車並拓銷海外市場，並規定整車廠需帶動國內零組件供應鏈一同參與計畫，以保障車輛產業上下游從業人員的就業權益。

關稅 美國 貨物稅

延伸閱讀

川普關稅將上路 美財長：8月1日不是世界末日

美中關稅寬限期再延90天？美貿易代表：待川普拍板

台灣關稅15％成定局？彭博爆「已給最佳稅率」 網直言：最後數字只有川普能決定

半導體關稅恐超過預期！他盼「台灣舔好舔滿」才能自保

相關新聞

無懼關稅、AI衝擊！電源雙雄海外擴產 布局各顯神通

面對關稅風暴與AI機遇交織的壓力測試，電源雙雄台達電、光寶科近年加速擴張美國產能，除了迎戰貿易保護主義，也全力搶進AI伺服器電源與散熱關鍵零組件戰局。本周兩大龍頭將先後舉辦法說，在8月1日即將生效的新關稅稅率下，法人指出，海外及美國布局進度、對集團營運和毛利的影響將是市場焦點。

擔任核三公投辯論反方 台電曾文生處境尷尬立場遭疑

重啟核三公投將在8月23日舉行，反方代表赫然出現台電董事長曾文生，曾文生曾說台電只是配合政策的執行單位，現在擔任反方代表，遭外界質疑曾的中立立場。同樣要在辯論會上擔任正方代表的清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸直言，以曾文生的身分，連正方代表都不適合，更何況反方；如果公投通過，政府必須調整政策，提出反對意見的曾文生的處境就很尷尬，屆時是否要請辭明志？

普發萬元現金 推演三劇本…涉及發放對象與財政影響評估

立法院日前通過特別條例，納入普發現金1萬元，傳出行政院已決定不提覆議。政院人士昨（29）日表示，尚在研議中。外界推估，普...

免評巴氏量表新制8月上路 看護移工需求估增10萬

勞動部昨（29）日表示，80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表新制，將於8月1日上路，推估符合申請資格者將暴增至53萬人，聘...

80歲以上免評聘移工 勞部推六配套 重症優先

80歲以上免評聘移工政策上路，外界擔憂衝擊重症家庭，勞動部昨（29）日表示，將推動六大配套措施，以降低衝擊。

2025年上半年企業籌資額 五年同期低點

金管會昨（29）日公布2025年上半年企業國內外募資件數206件、籌資額3,870.4億元，件數與籌資額同寫近五年同期新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。