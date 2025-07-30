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投審會通過緯創、英業達赴美擴廠案

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部投審會昨通過八件投資案，包括一件僑外投資案六十六點三億元、五件對外投資案十點三億美元、兩件對中國大陸投資案四九七○萬美元，其中對外投資案包括核准英業達八千五百萬美元、緯創四點五五億美元增資美國，從事伺服器組裝業務。

僑外投資方面，通過日商株式會社商船三井申請以卅三億元增資三商海洋風力投資公司，受讓取得哥本哈根基礎設施渢妙公司百分之十股份。另以約卅三億三九八三萬元的一年期以上貸款，投資三商海洋風力投資公司。對中國大陸投資部分，通過欣興電子及太平洋崇光百貨間接增資。

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