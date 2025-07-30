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台新新光金控歡慶合併 祭出點數、手續費優惠

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新新光金控旗下主要子公司攜手推出超過四十項專屬優惠，邀請民眾一同歡慶台新新光合併。圖／台新新光金控提供
台新新光金控旗下主要子公司攜手推出超過四十項專屬優惠，邀請民眾一同歡慶台新新光合併。圖／台新新光金控提供

台新新光金控在董事長吳東亮帶領下，於廿四日完成合併，合併後總資產躍升為台灣第四大金控公司。旗下子公司推出超過四十項專屬優惠，並號召多家合作商戶響應，實體臨櫃及線上贈送限量好禮，邀請民眾一同歡慶台新新光合併。

其中，台新新光金控推出客製化專屬環保餐具，在全台銀行、人壽、證券等子公司實體據點限量發送。旗下台新銀與新光銀並祭出多項優惠，包括針對辦理預開型信託，本金達一百萬元享申辦手續費零元優惠。

Richart Life會員則有「台新Point 幸運777」優惠券，藉由APP「點兌點」、「兌好物」或「Richart Mart（含即享券）」功能，累積兌點量滿台新Point七十七點，再贈台新Point七點。

此外，活動期間刷台新或新光信用卡繳保費，同享最高百分之二點七回饋，卡友至新光三越刷卡消費，出示會員身分，當日當店單筆滿一千元，也可獲得「十萬點skm points」抽獎機會一次；於全家門市刷台新卡、新光卡，單筆消費滿七十七元，即贈全家七元購物金。

新光人壽也在全國廿六個區部及兩個離島通訊處舉辦合併慶祝茶會，邀請保戶共襄盛舉。計畫出國的民眾，可在全台機場櫃檯投保旅平險，單件保費滿一千五百元以上，即可參加抽獎，獎項包括兩萬元旅遊金、ＬＶ護照套、行李箱等。

台新證及元富證也針對新開客戶提供加碼好禮；另透過台新銀與新光銀申購台新投信、新光投信轄下基金，全系列免申購手續費；台北台新戰神則推出商城限時購物七折活動。

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