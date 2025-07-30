市場傳台美關稅不妙 外資終止連十買

美國與各國的對等關稅談判進入倒數階段，市場盛傳台灣恐面臨高於日本與歐盟的關稅稅率，導致投資信心動搖，加上美國最新經濟數據強勁推升美元指數，台幣昨天重貶一點八三角至廿九點七○六元，創下七月以來新低。台股同步受到衝擊，終場大跌二一一點，外資終止連十買並匯出，資金面壓力湧現。

台幣匯率昨開盤即貶破廿九點六元整數關卡，盤中更摜破廿九點七元大關，連續四個交易日走貶，為近三周來新低。外匯市場成交量放大至十九點六六五億美元，匯銀人士指出，市場對於關稅稅率悲觀，外資有匯出跡象，央行也順勢讓台幣貶值，給予出口商喘息空間。

台股方面，受關稅傳言衝擊，盤中一度大跌逾三百點，終場收在二萬三二○一點。分析師指出，關稅結果不明，加上總統賴清德出訪受挫，市場憂心台美關係，可能面臨超過百分之十五的關稅，使電子權值股遭空方狙擊，此外，特斯拉轉單、台積電嘉義園區受災等利空消息加劇市場疑慮。

外資昨賣超一六四億元，結束連續十日買超紀錄。匯銀人士表示，歐盟與日本近期已與美國達成貿易協議，關稅水準低於預期，若台灣最終稅率落在傳言的百分之廿二，恐對出口產業造成實質衝擊，也可能成為外資持續匯出的導火線。