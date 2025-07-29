建商全面縮手 上半年推案量年減2成

房市慘兮兮，各項數據急凍。五九一新建案統計，上半年個案、戶數等供給合計為七二二筆、五點一萬戶，總銷金額為一點○二兆元，較去年同期均量縮近兩成，建商推案「全面縮手」，一般預估，全年推案量恐低於兩兆元。

不只新建推案少，內政部統計月報最新統計，今年上半年建物買賣移轉量大幅下降，僅剩十三萬棟，年減百分之廿六，創下一九九九年以來有統計以來的第三低量，全台僅苗栗縣維持成長，其餘縣市均衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年市場交易受到房貸等政策影響，市場交易量呈現年減表現。

此外，建商也不願積極推案，根據最新統計，今年第二季全台新建案總銷金額達五六○七億元，年減百分之廿七，反映年初以來的市場降溫態勢不變。不過，即便房市降溫，但建商態度強硬，雖知買氣減弱，價格卻不讓步。只有個案為清餘屋小幅讓利，平均開價仍達每坪六十一萬元，成交價也來到五十七萬元，反而雙雙創下單季新高。

然而，民眾也不埋單，看價格居高不下，選擇繼續觀望，形成雙方拉鋸僵局。代銷業者指出，「現在房市宛如一場拔河賽，就看買賣雙方誰先放手」。但因建商過去幾年獲利不錯，加上建築成本確實高，要降價也不容易。而在利率上升、貸款困難的情形下，買方恐怕也興趣缺缺，估計這種「量價背離」的情況還會持續。

其中新竹今年上半年總銷合計約二九五億元、推案不到一千五百戶，只有去年同期的一半。中南部地區因為台積電紅利退燒，基本上也快速量縮。

只有北台灣推案表現略好，量體最大的為北士科廠辦案「華固創滙園區」，總銷高達三六○億元。

台北市內如大安、中正等區也有指標案登場，帶動北市開價、成交價突破新高。新北市這次總銷也維持千億元水準。