想買車再等等？國銀車貸餘額成長創低

關稅不確定性、現金購車風氣起，國內車貸市場上半年冷颼颼。中央銀行統計，今年截至六月底，國內全體金融機構車貸餘額為二三九十一點六四億元，較去年底僅小幅增加三點四五億元，增幅創近年新低。而車市買氣降溫，車商等不及關稅揭底牌，紛紛決定「不等了」，推出一連串的促銷優惠撐住買氣。

銀行業者指出，「現在車貸業務就是加減做」，而這波車貸成長放緩並非單一因素，而是受到國內外多重變數影響。銀行車貸主管說，由於市場預期未來汽車進口關稅可能有下調空間，不少消費者選擇觀望，不急於在此時點購車，「反正進口車價格遲早要下跌，民眾寧可再等等」，這種遞延性需求直接影響了貸款動能。

另一個因素則是景氣支撐現金購車風氣上升。台灣近兩年科技業景氣極佳，特別是受惠ＡＩ應用爆發，帶動業內薪資與分紅水準上升。銀行觀察，不少高所得的科技新貴購車時直接以自有資金支付，根本不須辦理貸款，這也成為拉低整體貸款成長的因素。

銀行主管說，目前市場利率較以往高，即便是中產階級，若有股市獲利或存款水位充足，也較傾向以現金購車。「在升息循環尚未反轉之前，借貸成本高，消費者選擇現金買車的比率上升不少。」另一位車貸部門主管表示。

民眾對買車「停看聽」，卻苦了車廠。今年上半年台灣車市累計掛牌數量僅有十九點八萬輛，和去年同期相比衰退百分之十四點四，接下來還有民俗月的傳統淡季，車商悲觀說，若氣氛再繼續低迷下去，全年恐怕很難達到四十萬輛大關，因此讓利幅度更大，不奢求追平去年同期，但起碼不能再衰退下去。

汽車龍頭和泰車七月祭出兩億元行銷預算，推出分期購車、交車禮全面升級等促銷方案，目前TOYOTA甚至推出最高八十萬分期零利率。裕隆、中華、裕日等也祭出優惠方案，包括加大現金折扣、延長零利率方案、限時交車禮等。

車商也說，除了關稅因素以外，貨物稅是否跟進調降，也會影響車價，因此消費者現在還是觀望居多，一旦關稅底定，再來思考後續作法。