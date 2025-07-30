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普發萬元現金 推演三劇本…涉及發放對象與財政影響評估

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
立法院日前通過特別條例，納入普發現金1萬元，傳出行政院已決定不提覆議。聯合報系資料照
立法院日前通過特別條例，納入普發現金1萬元，傳出行政院已決定不提覆議。聯合報系資料照

立法院日前通過特別條例，納入普發現金1萬元，傳出行政院已決定不提覆議。政院人士昨（29）日表示，尚在研議中。外界推估，普發現金將有三套劇本走向，包含普發1萬元並排富、不排富但調降發放額度、不發現金，目前尚未定案。

民進黨在726大罷免投票中大敗，黨內將矛頭指向，政院對普發現金態度曖昧，興起檢討聲浪。據了解，立法院將特別條例送到政院後，依時程計算，政院須在明日前決定是否覆議；但若不覆議，也還有釋憲等選項。

據悉，考量8月23日還有七席國民黨立委罷免案「延長賽」，以及重啟核三全民公投案，行政院傾向不提覆議；至於後續是否聲請釋憲，仍未定案。

外界關注若不提覆議，普發現金1萬元是否就能成真？政院人士回應，對於特別條例後續，還在研議中。

外界推估，政院至少備有三套劇本走向。首先，若政院選擇接受立院三讀法案，朝普發現金1萬元研擬，可能會思考修改特別條例，提出折衷方案，並訂出排富條款，以降低舉債額度。

政院先前預估，若全民普發1萬元，歲計賸餘恐不夠用，須舉債1,014億元。

第二套劇本是全民普發現金、不排富，人人都拿得到，但同樣為財政穩健考量，會考慮調降發放額度，例如在提出預算書，規劃調降至全民普發5,000元，以避免舉債。

第三，行政院提出釋憲，決定不普發現金。如同先前行政院長卓榮泰所說，依《中華民國憲法》第70條與《預算法》第91條規定，立院若擬以法律案、預算案增加歲出時，須徵詢行政院意見，但立法院並未依此程序辦理，若走到釋憲這步，普發現金恐再陷法律戰，甚至因憲法法庭停擺而卡關。

立法院已三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，包含普發現金1萬元，立院已於7月22日送至行政院，行政院可在十日內經總統核可後，移請立法院覆議。

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