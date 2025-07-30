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美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

80歲以上免評聘移工 勞部推六配套 重症優先

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

80歲以上免評聘移工政策上路，外界擔憂衝擊重症家庭，勞動部昨（29）日表示，將推動六大配套措施，以降低衝擊。

首先，將推動輕重分流、重症優先，自免評申請、審查許可、引進移工至聘僱管理，檢附「重症」證明，將「優先」審查處理。

其次，擴大多元免評新增三對象，包含不分齡癌症第四期以上患者、全癱無法自行下床者及過去一年內曾聘僱看護工或中階看護工者，未來僅需檢附一年內有效證明即可申請。

第三， 將重症家庭國內承接移工順位列為最優先，同時開放重症家庭可跨業別承接移工；第四，與四個移工來源國協商增加量能與確保培訓品質，並配合輕重分流政策，駐外館處優先處理重症案件移工工作簽證申請。

第五，因應新法上路申請量增加，處理申請案件的第一線行政人力共增188人；第六，勞動部擴編11.8億元預算，協助重症家庭度過照顧空窗期，提供擴大喘息與短期照顧服務。

勞動部表示，新法通過後，已有不少重症家庭反映「棄重擇輕」衝擊加劇。有重症家庭反映，原本穩定工作的外籍看護工突然要求加薪，或盼轉到照顧工作更輕鬆的家庭，部分人力仲介公司也廣告「80歲以上免評申請外看」，爭搶申請案源，因此勞動部與衛福部合作推動六大配套措施，降低對重症家庭影響。

移工 勞動部

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