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美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

免評巴氏量表新制8月上路 看護移工需求估增10萬

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（29）日表示，80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表新制，將於8月1日上路，推估符合申請資格者將暴增至53萬人，聘請外籍看護者約10萬人，在需求暴增下，勞動部將與四大移工來源國協調，擴增量能，確保新制順利上路。另外，未來製造業若引入印度移工後，也考量進一步擴大至看護移工。

立法院先前通過《就服法》第46條修正條文，新增開放被看護者年齡滿80歲以上或70歲至79歲患有癌症二期以上者，可免經醫療機構專業評估，聘僱外籍家庭看護工，將於8月1日上路，估計將增加10萬健康、亞健康長者申請。

外界關注，政府是否透過增加看護移工人數，補足照顧量能。目前台灣主要四個移工來源國為印尼、越南、菲律賓、泰國，勞動部說明，目前每年新引進移工人數，大約4萬至5萬人之間，因應新法規上路後，預估未來一年新進移工會增加到6萬人左右。

勞動部表示，許多重症家庭反應，擔心80歲免評聘移工自8月上路後，找不到看護移工怎麼辦，勞動部在過去這幾個月努力跟四個來源國，特別是印尼來做協調。移工來源國也表達，可以配合重症優先政策，除了文件驗證可以來維持原本日數之外，也能配合引進人數及培訓師生。

外界關注是否會開放印度移工補充量能，勞動部說明，印度是新移工來源國之一，我方跟印度政府今年初協調，雙方有共識，希望優先從製造業、傳統產業開放，引進至少1,000名印度移工。至於看護移工方面，需請移工進入家庭工作，後續會再跟印度協商。

移工 勞動部 外籍看護

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