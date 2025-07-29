AI大軍來了…經濟部攜日月光等廠培養AI即戰力 每人最高補助28萬元

經濟部29日舉辦「AI新秀計畫聯合開訓」記者會，經濟部產業發展署長邱求慧正式宣布首波AI新秀專班即將於8月1日正式開課，同時宣布第2波AI新秀計畫全面展開，全國的大專院校、法人研究機構均可提案申請開班，鎖定招生畢業生2,000人，經濟部祭出6億元，補助每位學員學習及實習津貼最高28萬元，並且對接二年就業。

「AI新秀計畫」由經濟部攜手學界與產業界共同推動，是全台首創真正培育AI人才的計畫。經濟部產發署表示，本計畫特別強調實作導向，搭配AI試製線進行動手實作，並安排4個月的企業實習，累積實務經驗，培養AI即戰力。

「AI新秀計畫」培訓期間為一年，由經濟部補助每月2萬學習津貼、每月3萬元實習津貼，之後希望學員進入企業工作二年，協助產業加速AI應用。

首波由台北大學、虎尾科技大學、台北科技大學與成功大學四校開辦，報名人數逾千人，競爭激烈，同時包括日月光投控（3711）、宏碁資訊（6811）、微軟等超過60家國內外知名廠商參與提供實習機會，經濟部匡列5,000萬元經費推動，包括培訓152名，建立制度、課程設計和企業合作模式。

企業對AI求才若渴，邱求慧29日宣布即日起公開徵求第2波AI新秀計畫，各大專校院及公法人可自行整合企業需求開班，務必要符合「AI實作教學」及「業師授課」，因此大專校院必須盤點培訓所需設備的軟硬體開班，預計9月1日起截止收件，10月1日開課。

至於後續2年的就業規劃，邱求慧表示，鼓勵企業提供學員實習機會，未來可以優先錄取AI新秀計畫人才，學校及經濟部也會協助媒合相關企業，要求至少要達到8成以上的媒合率，並希望業者提供4萬元以上的薪資。

首波參與AI新秀計畫的四校：台北大學、虎尾科技大學、台北科技大學與成功大學等校長或副校長出席會場，微軟、日月光、宏碁資訊等國內外企業也到場見證計畫啟航。邱求慧並頒發四面錦旗給學校，校長們戲稱好像是霍格華茲的四個學院。台北大學校長林道通表示，AI新秀計畫可說是「就業保證班」。