快訊

監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

未來將採購超過10萬架無人機 審計部示警訓能、訓場不足

AI題材夯 OpenAI等大廠續衝算力！緯穎董座：為台廠帶來商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）董事長洪麗寗29日指出，隨著新興技術的快速發展，尤其是人工智慧（AI）領域的蓬勃興起，市場出現了許多新的機會。她提到，許多企業如OpenAI及其競爭對手，正在積極尋求語言模型的解決方案，以藉此提升自身的算力，這為台灣的相關產業帶來了潛在的商機。

洪麗寗表示，馬來西亞柔佛州作為數據中心的熱點，吸引了至少50家企業準備進駐。她強調，柔佛州的數據中心發展受到了多方因素的影響，尤其是新加坡於2019年推出的暫緩令，使得許多企業選擇將數據中心移至柔佛。

地理優勢與客戶關係

洪麗寗透露，緯穎選擇在馬來西亞的柔佛州設廠，也讓團隊握有相較競爭對手而言更加良好的地理優勢，緯穎設置的廠區距離新加坡僅需三四十分鐘的車程，這使得緯穎在當地的工廠能夠更好地服務新加坡的客戶。她強調，良好的售後服務及技術支援是吸引客戶的重要因素。

談及廠區全面導入自動化，緯穎也積極在產線導入自動化生產技術，並藉此提升自身產線的生產效率，洪麗寗強調，隨著美國人工成本的上升，自動化技術變得愈加重要。緯穎正積極推動自動化，以提升生產效率並減少人力成本。她提到，透過數位孿生技術和自動化解決方案，緯穎已經在生產過程中取得了顯著的成效。

針對全球布局與未來展望，洪麗寗表示，緯穎在全球的布局持續擴展，除了在台灣的工廠外，還在馬來西亞、墨西哥及歐洲設立了生產基地，以滿足不同市場的需求。她對未來的發展表示樂觀，並期待在不斷變化的市場環境中抓住更多機會。

緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影

AI 緯穎 OpenAI 馬來西亞

延伸閱讀

佳邦馬來西亞廠拚第3季量產 攻低軌衛星及車用商機

AI巨頭買人不買公司…獨角獸創辦人竟拋下250員工 引爆矽谷創業圈怒火

AI用到走火入魔？OpenAI股東生成「SCP風格文章」自以為揭發祕密組織陰謀

媲美人類智慧 AI模型數學奧林匹亞摘金

相關新聞

效期最長可達一年 中華電信：已全數完成政府、商業網站Google憑證換發

中華電信今（29）日表示，已於7月25日順利完成政府及商業（企業客戶）網站的Google憑證更新及換發作業，所有同意更新...

AI題材夯 OpenAI等大廠續衝算力！緯穎董座：為台廠帶來商機

緯穎（6669）董事長洪麗寗29日指出，隨著新興技術的快速發展，尤其是人工智慧（AI）領域的蓬勃興起，市場出現了許多新的...

揚智科技策略投資安瑞科技 打造「終端＋AI晶片＋資安」綜效新局

揚智科技（3041）今日舉行董事會，決議將投資安瑞科技，透過收購至偉科技科技，總金額4.45億元，間接取得安瑞私募及流通...

大馬YTL集團把緯穎當建商談生意 洪麗甯：多元AI客戶是機會也是挑戰

AI伺服器大廠緯穎（6669）科技對CSP供貨占比一度達10%，排名全球第三。隨更多新型態客戶出現，緯穎也成AI系統整合...

中華電信幸福職場再升級 加碼設置「愛國職場互助教保服務中心」

中華電（2412）近年積極打造幸福職場，並秉持「以人為本」的核心理念，積極響應政府鼓勵生育政策及行政院「我國少子女化對策...

佳邦檳城子公司兼生產基地舉行開幕典禮 深耕東南亞高成長市場

PSA旗下佳邦（6284）29日宣布，馬來西亞檳城的全新子公司暨最先進的生產基地正式啟用並舉行盛大開幕典禮。此策略性里程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。