經部首波AI新秀專班啟動 微軟、日月光等60大廠加入

經濟部今天表示，首波AI新秀專班8月1日啟動，共計培育152名AI人才，台灣微軟、日月光和宏碁資訊等超過60家國內外大廠踴躍參與，規劃透過「1+2」培訓計畫，培養AI即戰力，協助業者加速AI應用，第2波AI新秀計畫徵件即日起展開。

經濟部今天舉辦「AI新秀計畫聯合開訓記者會」，產業發展署署長邱求慧、台灣微軟、日月光、宏碁資訊等國內外大廠代表出席，首波計畫的合作學校國立台北大學、國立台北科技大學、國立虎尾科技大學與國立成功大學也派出代表參與。

AI浪潮襲來，邱求慧表示，企業反映AI人才缺乏，AI新秀計畫聚焦新進人才，培養AI即戰力，協助業者加速AI應用。從去年至今，經濟部已累積培育7萬名AI人才，規劃今年培育超過5萬名，目標為4年培育20萬名AI人才。

根據AI新秀計畫，學員完成1年的訓練後，將進入企業服務至少2年，協助推動AI落地與智慧化升級。

邱求慧表示，首波專班將於8月1日開訓，企業和學生反應熱烈，4所學校開出152個名額，短短1週內吸引千人報名額滿，超過60家企業參與，包括微軟、日月光、宏碁資訊等國內外大廠，提供實習機會與業界導師資源。

邱求慧說明，訓練階段分為非本科生、本科生，其中非本科生須接受8個月訓練，本科生則為4個月訓練，受訓期間的學習獎勵金為每個月2萬元，之後進入企業實習則為每個月3萬元。

至於後續2年的就業規劃，邱求慧指出，鼓勵企業提供學員實習機會，未來可以優先錄取AI人才，同時，經濟部也會協助媒合相關企業，要求至少8成以上的媒合率，也希望業者提供受僱者4萬元以上的薪資。

經費方面，邱求慧表示，首波AI新秀專班匡列新台幣5000萬元經費推動，包含建立制度、課程設計和企業合作模式，將來隨著參與人數擴大，也希望企業和政府共同出資辦理，未來規劃培育2000名人才經費可控制在6億元預算之下。

產學熱烈響應，邱求慧當場宣布，AI新秀計畫第2波徵件即日起展開，開放全球大專院校和法人研究機構申請，收件日期截至9月1日。他強調，AI新秀計畫為就業的最後一哩路，希望開班內容著重AI實作教學、並以業師授課為主，規劃第2波於10月1日開班。

日月光副總經理李叔霞表示，人才需要在專業領域技能加上AI知識，對於公司的新進工程師非常有幫助，AI應用不限於智慧製造，而是全方位包含採購和人資等領域，「有AI技能的工程師可以抵5個工程師」。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，和北科大專業團隊合作，並規劃專業課程，一條龍養成AI人才非常重要，訓練加上實習過程共1年，讓AI能夠真正落地，跨界人才對業界非常重要，業界未來除了資訊人才，也需要醫學、環境和財務等專業人才。

台灣微軟總經理陳守正表示，這段時間參與許多企業AI轉型，但企業面臨徵求有經驗的AI人才不易等挑戰，AI應用發展需要跨域整合，未來也會針對參與AI新秀計畫的學生提供實習計畫。

台北大學校長林道通表示，業界求才若渴，台北大學開設智慧製造、金融創新專班，參加課程等於就是就業保證班，對未來就業非常有幫助。虎尾科技大學校長張信良表示，無人機製造和飛控等應用都需要AI，透過AI新秀計畫可以對接學生和企業，讓學生在4個月內學習無人機精髓，除無人機領域外，AI專業互通，學生未來也可跨領域發揮。