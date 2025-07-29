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「協助安心休養」參加農民職災保險 門診住院都能理賠

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部29日提醒農民朋友，在參加農民職業災害保險（下稱農職保）期間，如因實際從事農業工作發生職業傷病導致不能工作，喪失或減少收入，無論是門診或住院治療，都能請領「傷病給付」及「就醫津貼」。示意圖。本報資料照片
勞動部29日提醒農民朋友，在參加農民職業災害保險（下稱農職保）期間，如因實際從事農業工作發生職業傷病導致不能工作，喪失或減少收入，無論是門診或住院治療，都能請領「傷病給付」及「就醫津貼」。示意圖。本報資料照片

勞動部29日提醒農民朋友，在參加農民職業災害保險（下稱農職保）期間，如因實際從事農業工作發生職業傷病導致不能工作，喪失或減少收入，無論是門診或住院治療，都能請領「傷病給付」及「就醫津貼」。農職保自2018年11月開辦以來，已有2萬3千多名農民受惠，協助受災農民穩定收入，安心休養。

勞保局說明，傷病給付是從就醫不能工作之第4日起發給至恢復工作前1日止，給付標準為：

一、傷病給付：前2個月每日給付680元，第3個月起每日給付476元，最長發給2年。

二、就醫津貼：按傷病給付之天數計算，其中屬於住院的日數，每日補助900元，其餘日數每日補助50元。

勞保局舉例，農民林先生於6月1日在玉米田修理馬達時，不慎被機器捲傷右手腕，當日起住院治療到6月6日，出院後到6月30日無法工作。

勞保局從林先生就醫不能工作之第4日，也就是6月4日開始發給至6月30日，共核發27日之傷病給付18,360元（680元×27日），另外6月4日至6月6日住院，發給3日住院就醫津貼2,700元(900元×3日)，其餘24日則發給門診就醫津貼1,200元（50元×(27-3)日），合計林先生共可領取22,260元。

勞保局提醒，在發給傷病給付時會一起核發就醫津貼，無須再行申請。另外，參加農職保，從農受傷才有保障。有參加農職保的農民如務農時受傷，一定要儘速就醫治療，避免延誤或加重病情。治療後也記得檢具相關資料經由農會向勞保局提出申請。

有關農職保傷病給付及就醫津貼之請領資格、給付標準、請領手續等資訊，可參閱勞保局全球資訊網。

勞保 農民

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