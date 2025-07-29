青少年暑期打工安心 勞保、勞退輕鬆查

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經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部29日提醒，無論是正職人員、短期工讀還是臨時打工，只要是受僱於登記有案單位的勞工，雇主都必須依規定為勞工投保勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，並提繳勞工退休金，以保障勞工權益並避免受罰。示意圖。圖／本報資料照片
勞動部29日提醒，無論是正職人員、短期工讀還是臨時打工，只要是受僱於登記有案單位的勞工，雇主都必須依規定為勞工投保勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，並提繳勞工退休金，以保障勞工權益並避免受罰。示意圖。圖／本報資料照片

勞動部29日提醒，無論是正職人員、短期工讀還是臨時打工，只要是受僱於登記有案單位的勞工，雇主都必須依規定為勞工投保勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，並提繳勞工退休金，以保障勞工權益並避免受罰。

隨著各大演唱會與音樂節熱鬧登場，暑期各項活動及服務需求增加，越來越多青少年選擇利用空閒時間投入打工行列，像是擔任演唱會活動人員、暑期工讀生等彈性工作。

勞動部表示，為便利青少年快速查詢自身權益，可多加利用「行動電話認證」登入勞保局e化服務系統，僅需使用本人月租型門號的行動裝置，進行身分驗證即可查詢。

勞保局e化服務系統查閱內容涵蓋：勞保、就保、災保的加退保日期、投保薪資與總投保年資，以及雇主是否有欠費紀錄，亦可查詢個人累計提繳年資與明細、雇主及個人提繳累計金額與收益等重要資訊，自身投保與退休金提繳情形一目了然。

此外，勞保局e化服務系統也提供其他多元登入方式，包括自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證及金融電子憑證等，可以根據自身情況選擇最方便的登入方式進行查詢。

勞動部強調，青少年朋友在打工賺經驗、賺錢的同時，務必注意工作安全與各項勞動條件，並善用「行動電話認證」功能，隨時掌握雇主有無投保及提繳勞工退休金資訊，讓職場經驗更安心、有保障。

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