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「響應節能減紙政策」就保失業給付核付 改簡訊即時通知

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部29日表示，為響應政府節能減紙政策，及讓請領就業保險失業給付的被保險人能獲得更即時的通知，即日起失業給付核付案件已改以簡訊通知取代書面核定函。示意圖。圖／聯合報系資料照片。
勞動部29日表示，為響應政府節能減紙政策，及讓請領就業保險失業給付的被保險人能獲得更即時的通知，即日起失業給付核付案件已改以簡訊通知取代書面核定函。示意圖。圖／聯合報系資料照片。

勞動部29日表示，為響應政府節能減紙政策，及讓請領就業保險失業給付的被保險人能獲得更即時的通知，即日起失業給付核付案件已改以簡訊通知取代書面核定函。

勞動部說明，被保險人如在非自願離職退保前3年內，參加就業保險年資合計滿1年以上，具有工作能力及繼續工作意願，可持離職證明文件及身分證明文件等資料，親自向公立就業服務機構辦理求職登記、申請失業認定及接受就業諮詢。

公立就業服務機構受理後，應自求職登記之日起14日內推介就業或安排職業訓練，如未能於14日內推介就業或安排職業訓練，公立就業服務機構將於翌日完成失業認定，並將被保險人申請失業給付資料傳送勞保局，由勞保局核發失業給付。

勞動部表示，被保險人申請失業給付時，如有提供行動電話號碼，勞保局即會在核發給付的次一工作日以簡訊通知，不再寄送書面核定函；如被保險人未能提供行動電話號碼、有書面核定函需求、或每月工作收入加上失業給付之總額超過基本工資、或與原雇主因離職事由發生勞資爭議等情形，則仍維持以書面寄送核定函。

勞動部提醒，被保險人如需查詢給付金額，可透過勞保局「e化服務系統」查詢，或於收到簡訊5個工作日後至指定之金融機構帳戶確認。另勞動部提醒，失業給付核付簡訊會以「111」政府專屬短碼簡訊平台發送，確保資訊傳送的安全性，請民眾放心。

勞動部補充說明，被保險人如需查詢失業給付進度、補印核定函或領取失業給付期間的健保費補助月份，同樣可透過勞保局「e化服務系統」查詢或下載，24小時全年無休，省時又便利，歡迎民眾多加利用。

保險 勞動部 失業給付

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