經濟部通過英業達8,500萬美元 緯創4.55億美元增資美國伺服器組裝業務

經濟部投審會29日通過英業達（2356）8,500萬美元，緯創（3231）4.55億美元增資美國，從事伺服器組裝業務。此外，經濟部通過日商株式會社商船三井以新台幣33億元增資三商海洋風力投資公司，取得哥本哈根基礎設施渢妙公司10%之股權。

經濟部29日通過一件僑外投資案新台幣66.3億元、五件對外投資案10.3億美元、以及兩件對中國大陸投資案4,970萬美元。

在僑外投資部分，日商株式會社商船三井（MITSUI O.S.K. LINES, LTD.）申請以新台幣33億元增資三商海洋風力投資公司，受讓取得哥本哈根基礎設施渢妙公司10%之股份；另以約新台幣33億3,983萬元之一年期以上貸款，投資三商海洋風力投資公司，供哥本哈根基礎設施渢妙公司支應渢妙風場一期風場建設之營運資金。官員表示，只要借款一年以上，就要申報經濟部。

在對外投資部分則通過五案。第一案是元大金（2885）申請以韓元1,620.6億元（約折合1.16億美元），受讓國元大商業銀行所持有韓國YUANTA SAVINGS BANK KOREA全數股權，從事經營商業銀行業務，亦即韓國YUANTA SAVINGS BANK KOREA股權由銀行轉給金控。

第二案是英業達以8,500萬美元，對外增資美國INVENTEC US，用以轉投資美國INVENTEC (USA) CORP.，從事伺服器組裝業務。第三案是緯創資通以4.55億美元（約新台幣136億元），對外增資美國WISTRON INFOCOMM（USA） CORPORATION，從事伺服器製造業務。

第四案是宏達電（2498）以2.2億美元，對外增資英屬維京群島H.T.C. (B.V.I.) Corp.，從事投資控股業務，主要用於進行策略性投資及投資收益性金融商品。

第五案是康躍科技申請以4,400萬美元作為股本，及提供新台幣35億元之等值美元（約折合1億1,548萬美元）之一年期以上貸款，對外增資瑞士OMNION POWER，從事智慧財產權之取得、開發、持有、管理、授權及出售業 務。官員表示，康躍目的是要布局歐洲。

在對中國大陸投資部分，經濟部通過兩案。第一案是欣興（3037）以2,000萬美元，間接增資大陸地區欣興同泰科技（昆山）有限公司，從事經營IC載板及高密度互連基層板等的設計、研發、生產和加工業務。第二案是太平洋崇光百貨申請以2,970萬美元，間接增資大陸地區重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司，從事百貨零售業務。