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美國232調查將出爐 對台灣產業影響大？經部曝半導體輸美比重

中央社／ 台北29日電
美國發起232晶片產業調查，將在2週內公開調查結果。示意圖。圖／AI生成
美國發起232晶片產業調查，將在2週內公開調查結果。示意圖。圖／AI生成

美國發起232晶片產業調查，將在2週內公開調查結果。經濟部表示，台灣輸美產品主要是中間財，半導體直接出口到美國的比重約4%，若純粹以半導體課稅，對台灣產業影響不大；儘管232調查尚未出爐，但經部初步評估，台灣先進製程技術領先、影響相對小，成熟製程影響較大。

美國總統川普在蘇格蘭與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）敲定關稅協定，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於場邊回應記者對晶片關稅的提問時表示，將在2週內公開232晶片產業調查結果。

經濟部產業發展署長邱求慧今天出席AI新秀計畫聯合開訓記者會表示，台灣輸美的產品主要為中間財，並不是終端產品，台灣的半導體直接輸美比重很少、約4%，因此若純粹以半導體課稅，對台灣產業影響不大，但不曉得美國是否會以終端產品計算課稅，後續需要觀察海關實務作業。

邱求慧指出，232調查和稅率尚未出爐，需要等結果出來才能做影響評估。整體而言，成熟製程影響較大，台灣在先進製程技術領先、較不容易被取代，台灣具備先進製程的競爭力；在232調查公共意見徵求期間，無論是台灣、美國廠商都有向美國商務部反映意見，台美為夥伴關係，希望能訂出合理稅率，稅率定得好，對台美雙方都是互利，「我們不是競爭對手、是上下游夥伴」。

邱求慧補充，美國232調查範圍包含半導體及其相關製品、藥品、礦物和銅等，其中資通訊和半導體為台廠出口主力產品。

根據台灣出口美國經貿數字，2024年台灣對美國出口達1114億美元，占總體出口23%，其中電子資訊產業出口占比達71%，其他傳統產業占約29%；目前台灣對美國的出口中，約有近8成的貿易額屬於232關稅的課徵範圍，對等關稅的影響範圍僅占約2成。

此外，在美國232調查期間，半導體及顯示卡、伺服器等20項ICT產品關稅豁免，PCB、網通零件等產品則徵收10%關稅。

關稅 晶片 半導體 經濟部 美國商務部

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