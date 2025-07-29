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工程會：簡化政府採購作業 電子報價使用率破6成

中央社／ 台北29日電

行政院工程會說，為簡化政府採購作業流程，民國104年推動「公開取得電子報價單」後，全國各機關採用比例顯著提升，113年財物採購使用率逾6成，超過113年原訂50%的目標，並較104年推動初期成長近10倍，提升採購效率。

行政院公共工程委員會今天透過新聞稿表示，為節省機關及廠商作業時間與成本，自104年起，已就未達新台幣100萬元的簡易財物採購，設計電子報價機制，隨後在110年底擴大至工程採購、112年起公告金額調整至未達150萬元，廠商24小時都可直接透過網路領標及報價，報價資料都以電子憑證簽章加密，隱密安全。

工程會說，機關利用線上開標、決標，決標後簽訂電子契約，採購流程全程電子化，整體作業省時、省力、省錢又環保，有效降低廠商參與政府採購成本及時間。

工程會指出，為推廣電子報價機制，除每年就機關訂獎勵目標達成率並輔導機關推動，也加強對廠商教育訓練、宣導。為增進操作便利性，111年配合採購網三代上線，提供納稅、有無違章欠稅及無退票紀錄，方便廠商申請證明及機關審查廠商資格，可減少廠商往返時間與交通成本。

工程會表示，廠商也可透過新增資格雲功能管理投標所需相關文件，在人工投標或電子投標時可直接引用，無需另外申請及重複上傳，有效提升採購作業流程效益與效率。

工程會指出，除已陸續完成資料取得與驗證自動化機制外，已在112年9月完成與主計總處合作建立線上發還押標金與轉履約保證金機制，加速廠商取得機關返還押標金或直接轉成履約保證金；114年也舉辦多場次推廣課程專班，持續擴大宣傳推廣。

行政院 公共工程

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