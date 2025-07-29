快訊

林德福罷免案「1開票所票數填反」 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／關稅即將公布...日本失守稻米市場 楊儒門疾呼：糧為國本 守住底線

聯合報／ 記者游昌樺／新北市即時報導
金山友善農法推廣人楊儒門強調「糧為國本」，他強調，台灣政府若一味追求談判成果與關稅利益，而選擇讓出稻米市場，這不僅將重創數十萬農民的生計，更將危及台灣的糧食安全。記者游昌樺／攝影
金山友善農法推廣人楊儒門強調「糧為國本」，他強調，台灣政府若一味追求談判成果與關稅利益，而選擇讓出稻米市場，這不僅將重創數十萬農民的生計，更將危及台灣的糧食安全。記者游昌樺／攝影

巡過一遍又一遍，金山友善農法推廣人楊儒門在田裡彎著腰尋找已經感染稻熱病的稻穗，「我來金山六年，已經五年染有稻熱病」。楊儒門憂心友善水稻的生長，但現在更令他煩惱的是「糧為國本」恐怕已無法守住底線。

 7 月 23 日，日本政府與美國達成重大貿易協議，決定開放稻米與農產品市場，以換取對美出口商品關稅下調至 15%，看似降低的關稅，給了台灣一絲比照辦理的希望，但卻再度為台灣稻農敲響警鐘：我們是否會是下一個？

楊儒門舉例「美國的稻米來到台灣，零售的價錢大概一公斤是30塊錢，但台灣現在平均的米價是50幾元，零關稅之後美國米降到20幾塊錢，只用金錢衡量的狀況下，其實是要衡量台灣的命脈」。他認為台灣政府若一味追求談判成果與關稅利益，而選擇讓出稻米市場，這不僅將重創數十萬農民的生計，更將危及台灣的糧食安全。

雖然政府曾對外澄清並非每個品項都零關稅，但至今也仍未明確宣誓，不會開放美國稻米。他苦口婆心勸說，如果沒有辦法維持一個基本的糧食自足，萬一台海發生危機，你到底要吃什麼？在美對台關稅即將揭牌的前夕，楊儒門只能大聲疾呼，農業是台灣的命脈，是不能退讓的事情，因為「糧為國本」，我們必須守住底線，今天的日本是活生生的前車之鑑，台灣千萬不能重蹈覆轍。

美國 稻米 稻熱病

延伸閱讀

台美關稅傳聞多…台幣重貶1.83角 創一個半月新低

日本鐵路神券怎麼買？自由行省錢必看，JR PASS攻略總整理！

關稅傳22％台股急殺反是絕佳買點！郭哲榮：消息過度反應根本沒什麼好擔心

關稅22％傳聞再起…台股急殺逾300點！「韓國25％照樣漲我們在跌什麼」？

相關新聞

金質獎自8月1日起受理報名 獲獎者享有優惠措施

第25屆公共工程金質獎將自8月1日至29日受理推薦報名，歡迎各界踴躍推薦優良工程團隊及優秀工程人員參加，爭取國內工程界最...

台灣步入超高齡社會…勞動力老化敲警鐘 國發會：AI可望成解方

台灣2025年正式步入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，敲響勞動力老化警鐘。國發會官員表示，勞動力老化是不可逆的趨勢...

「老得快」社會沒準備好 高齡員工遭客訴為何不找年輕人

「日本是慢慢老，整個社會一起做好準備；台灣老得比較晚，速度卻很快」，人力銀行資深主管直言，台灣今年正式迎來超高齡社會，每...

影／關稅即將公布...日本失守稻米市場 楊儒門疾呼：糧為國本 守住底線

巡過一遍又一遍，金山友善農法推廣人楊儒門在田裡彎著腰尋找已經感染稻熱病的稻穗，「我來金山六年，已經五年染有稻熱病」。楊儒...

別漠視職場霸凌惡果 安永揭企業打造「安心職場」三面向

在職場霸凌風險升高、人才流動頻繁、績效難以驅動的多重壓力下，企業該如何建立具韌性的組織？安永聯合會計師事務所29日舉辦「...

中鼎工程踩雷案債款回收有望 BKRF母公司GCEH聲請重整獲准

中鼎子公司 CTCI Americas, Inc.（簡稱中鼎美國） 承攬的BKRF工程，其業主Bakersfield R...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。