影／關稅即將公布...日本失守稻米市場 楊儒門疾呼：糧為國本 守住底線

巡過一遍又一遍，金山友善農法推廣人楊儒門在田裡彎著腰尋找已經感染稻熱病的稻穗，「我來金山六年，已經五年染有稻熱病」。楊儒門憂心友善水稻的生長，但現在更令他煩惱的是「糧為國本」恐怕已無法守住底線。

7 月 23 日，日本政府與美國達成重大貿易協議，決定開放稻米與農產品市場，以換取對美出口商品關稅下調至 15%，看似降低的關稅，給了台灣一絲比照辦理的希望，但卻再度為台灣稻農敲響警鐘：我們是否會是下一個？

楊儒門舉例「美國的稻米來到台灣，零售的價錢大概一公斤是30塊錢，但台灣現在平均的米價是50幾元，零關稅之後美國米降到20幾塊錢，只用金錢衡量的狀況下，其實是要衡量台灣的命脈」。他認為台灣政府若一味追求談判成果與關稅利益，而選擇讓出稻米市場，這不僅將重創數十萬農民的生計，更將危及台灣的糧食安全。

雖然政府曾對外澄清並非每個品項都零關稅，但至今也仍未明確宣誓，不會開放美國稻米。他苦口婆心勸說，如果沒有辦法維持一個基本的糧食自足，萬一台海發生危機，你到底要吃什麼？在美對台關稅即將揭牌的前夕，楊儒門只能大聲疾呼，農業是台灣的命脈，是不能退讓的事情，因為「糧為國本」，我們必須守住底線，今天的日本是活生生的前車之鑑，台灣千萬不能重蹈覆轍。