「地鐵宅配」成銀髮族打工新型態 日韓高唱老年貧窮悲歌

2015年，日本社會學者藤田孝典以「下流老人」一詞震驚亞洲，無獨有偶，韓國也同時奏起高齡貧窮悲歌，老年貧窮率高居全球前段班。高齡銀色風暴席捲亞洲，日韓殷鑑在前，台灣是否能披荊斬棘，走向青銀共榮，挺過這場來勢洶洶的銀色海嘯。

日本早在1970年就已正式進入高齡化社會，而後緩步衰老，到了2023年，65歲以上老年人占總人口的比重已達29.1%，不只打破歷史紀錄，比率更創全球最高。

人口持續老化，就業環境、社會保險等制度卻沒跟上，從書籍「下流老人」，到NHK以特別節目探討「老後破產」，一針見血地點出身處日本，長壽恐非幸事。

這樣的情境，到了韓國可能更為嚴重。近年「銀髮地鐵宅配」大行其道，原因在於韓國年滿65歲以上的長者可免費搭乘大眾運輸，這樣優惠條件對雇主而言，能夠大幅壓低成本，薪水又相對年輕勞動力低，因而吸納大批銀髮族加入，其中甚至不乏超過70歲的長者。

雇主在勞動市場另闢蹊徑同時，更加凸顯韓國「銀髮族當自強」的處境，即便是高齡者，在快遞、物流這種吃體力的行業，也被迫燃燒自己，為了餐餐生計拚搏。

攤開經濟合作暨發展組織（OECD）數據，韓國老年貧窮率高達4成，遠超過其他國家，而日本達20%，也高於平均線14.2%。其餘主要國家包括美國為22.8%，澳洲22.6%，英國13.1%，德國11.0%。

台灣非OECD會員國，也未統計老年貧窮率，雖然一般認為，高齡貧窮問題不如日韓嚴峻，但主計總處家庭收支調查顯示，有半數高齡經濟戶長的可支配所得，不敷支應消費支出，是值得重視的警訊。

探究日韓高齡貧窮背後原因，台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，社會無法根除年齡歧視，對於中高齡就業保障不足，導致員工大齡被逼退，落入派遣類型工作，缺乏社會保障，形成惡性循環，台灣應引以為鑑。

日韓非典就業普遍助長高齡貧窮 台灣應引以為鑑

勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長劉玉儀表示，由於社會結構因素，韓國高齡貧窮相當嚴重，高齡者容易流向工作條件差、以時薪計算、沒有社會保險的非典型工作。

非典型就業指的是從事部分時間、臨時性或人力派遣等類型工作。台灣非典型就業人數占比長期落在7%上下，日韓則穩定超過3成，近十年來，韓國非典型就業占比，更從32.2%，一路爬升至2024年的38.2%。

劉玉儀直言，日韓非典工作型態非常普遍，但這類工作往往勞動權益保障薄弱，甚至缺乏職業災害保險等，如果日韓從中年就從事非典，難以積累退休金或儲蓄，到了老年，淪於經濟弱勢，求職更難有議價能力，這是台灣不樂見的情況。

不過劉玉儀認為，台灣社會保險完善，銀髮族經濟壓力相對沒有這麼重，這是台灣的優勢，政府也繼續推動高齡重返或續留職場。

勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」，就是為了使高齡者續留職場，參考各行業人力需求、高齡者留用的狀況，從單一比率調整為三級制，並要求繼續僱用期間的薪資，不低於原有薪資（申請前3個月平均薪資）。

「希望能夠用獎勵，讓雇主留下公司裡有豐富經驗的瑰寶」，劉玉儀表示，從台灣人口結構看來，企業進用中高齡勞動力勢在必行，許多高齡者希望藉由退休調整生活步調，因此雇主在此計畫也能以部分工時方式繼續僱用。

薪資與生產力掛鉤 日本最高法院有高齡薪資爭議判決

任職於日本新潟縣立大學講師的陳柏宇，分享他在日本的觀察。

日本曾發生數起高齡就業的薪資爭議，最高法院在2018年的一起案件中，首次裁定退休後再僱用等情況下，出現薪資待遇差異本身並非不合理；同時指出，判斷差距是否不合理時，不應僅比較總薪資，還需個別考量薪資項目的目的和性質。

舉例來說，正職員工的基本薪資包含隨工齡增長的「工齡薪」，還可能包括反映工作內容的「職務薪」及基於能力的「職能薪」。對於再僱用員工，日本法院認為，由於通常不再擔任職務職位，基本薪資的性質與支付目的，可能與正職員工有所不同。

陳柏宇表示，隨著愈來愈多企業推行高齡者再僱用制度，現在日本再僱用員工的基本薪資普遍低於退休前水準，是日本被接受的現象。

「畢竟職場要有效率、生產力，公司也背負著營收壓力」，104高年級事業群資深經理詹宛榕則認為，薪資與生產力掛鉤，應是超高齡社會下的方向，但不需要負面解讀，因為台灣缺工的現象愈來愈顯著，公司勢必要作出調整，而且不是被動接受，也要有職務再設計等主動作為。

劉玉儀表示，政府訂定「中高齡者及高齡者就業促進法」時，有參考各國經驗，當然也包含日本，政府已經看到超高齡社會可能會有的挑戰，希望透過宣導，破除企業對中高齡就業者的刻板印象，對於高齡貧窮、薪資爭議等問題，「台灣不必然會有這樣情形」。