台灣步入超高齡社會…勞動力老化敲警鐘 國發會：AI可望成解方

台灣2025年正式步入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，敲響勞動力老化警鐘。國發會官員表示，勞動力老化是不可逆的趨勢，不只台灣，放眼海外也是如此，台灣將以降低產業勞力需求，同時提升生產力2戰略因應，人工智慧（AI）則是扭轉局面的解方。

隨著國家經濟發展至一定程度，人口走向少子化、高齡化幾乎是必然現象。截至2024年，全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，包括日本（2005年）、德國（2007年）、法國（2018年）等，台灣也在2025年加入此行列。

台灣近年面臨嚴峻的缺工課題，又逢超高齡社會來臨，在勞動力層面，對產業發展、企業營運都是極大挑戰。

國發會人力發展處處長謝佳宜表示，就目前人口結構來看，工作年齡人口下滑、勞動力減少，短期還是不可逆的趨勢，必須視為警訊，但不必過於悲觀，政府將透過提升生產力、降低勞動力需求2大戰略，滿足業界的人力需求。

謝佳宜直言，台灣目前的勞動力參與率還不到6成，65歲以上的勞參率今年才終於站上10%，「相較於其他國家的水準，台灣中高齡勞參率還有成長空間」。

因此，政府訂定的人力資源戰略中，提升生產力方面，開發國內勞動力，特別是活用高年級生力軍，成為重要方向。

謝佳宜說明，中高齡勞動力體力不如年輕人，但可以透過職務再設計、人機協作或是輔具，提升中高齡的生產力；勞動部因而端出「中高齡者及高齡者就業促進法」，促進中高齡就業，各地也設有銀髮人力資源中心，媒合更多工作機會。

在此同時，國發會競逐跨國勞動力，精進相關法令，如外國專業人才延攬及僱用法力拚立法院此會期能夠三讀。

降低勞動力需求方面，謝佳宜表示，科技可望成為政府面對勞動力短缺的解方，尤其AI會是很大助力；以生產線為例，假如過去需要5名人力，導入AI技術，輔助判讀或篩選過後，可能只需要1名人力。

除了製造業，謝佳宜指出，農業、醫療、服務業等，各行各業都可導入AI，減少勞力需求的同時，也能透過新科技提高產業的附加價值，如果產業轉型成功，台灣經濟發展又向前跨進一步。

行政院7月22日召開下半年首場經濟發展委員會顧問會議，揭示攸關台灣產業轉型與國力提升的「AI新十大建設」藍圖。國發會主委劉鏡清會後指出，政府推動百工百業AI化，這不僅是產業政策，其實也是扣合人口結構轉變的因應作為。

謝佳宜直言，全世界大部分國家都面臨人口結構轉變的危機，勞動力成長非常有限，不能一味追求便宜勞動力，投入勞力密集產業，而不思考產業轉型；現在大家都在談AI，其實也為勞動力短缺的難題提供一條可能路徑，讓人力運用更有效率。