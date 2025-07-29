別漠視職場霸凌惡果 安永揭企業打造「安心職場」三面向

在職場霸凌風險升高、人才流動頻繁、績效難以驅動的多重壓力下，企業該如何建立具韌性的組織？安永聯合會計師事務所29日舉辦「職場全視角 從安心職場、組織績效到員工獎酬」研討會，從法律、管理到稅務三大面向，提出整合式解方，協助企業營造健康職場、落實績效管理，並以獎酬制度提升留才競爭力。

職場霸凌成為近年勞資衝突的新痛點。安永圓方國際法律事務所資深律師周志潔指出，勞動部在5月1日完成《職業安全衛生法》修法草案，未來雇主若未採取相應處置與防治措施，最重可開罰150萬元。

周志潔提醒，企業應建立「零容忍」的反霸凌文化，除加強教育訓練，也須結合外部專業調查與心理輔導資源，建構防治網絡，且職場霸凌與職業病、績效壓力及解僱資遣等議題常有交互影響，企業須全面留意。

在快速變動的市場中，企業如何驅動績效？安永企業管理諮詢協理許筱梅表示，關鍵在於讓組織目標與個人績效同步對齊。她建議導入即時回饋制度，並將獎酬與績效指標連結，創造正向循環，進而培養高績效文化與強大的執行力。

人才留任不只是薪資競爭，更需要靈活的獎酬設計。安永會計師溫珮絃指出，員工認股權憑證、限制型新股、庫藏股轉讓等股票獎酬工具，搭配適用的稅務優惠制度，已成為企業吸引與留住關鍵人才的重要手段。

溫珮絃提醒，企業在規劃獎酬時，應考量激勵成效與公司財務負擔，並了解「緩課」機制及擇低課稅條件。跨國企業若涉及海外員工，還需提前因應當地稅務規範，才能讓獎酬制度真正落地發揮效益。