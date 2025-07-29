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AWS深化在台布局 呼籲企業先盤點數據資產 「先找金子再買鏟子」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球雲端服務領導廠商亞馬遜網路服務（AWS）強化對台灣投資承諾，今年6月也正式啟用在台灣的AWS資料中心，（AWS 亞太（台北）區域）正持續深化與政府、產業、新創及學研單位的合作關係。AWS台灣暨香港總經理王定愷指出，台灣擁有強大的製造與半導體實力，如今正是導入AI與自動化科技、邁向全球競爭的關鍵時機。

AWS今日在台灣舉辦2025 AWS 台灣雲端高峰會，AWS先前指出，在台灣啟用資料中心後，也將持續擴大對台灣投資。AWS全球公部門產業業務副總裁Jeff Kartz表示，估計到2039年，AWS在台投資將逾50億美元，創造GDP超過102億美元，帶動產業增加6,500多個工作機會。

AWS在台營運逾十年，6月正式啟動在地雲端資料中心，推動企業雲端部署更具速度與彈性。王定愷指出，AWS已在台培訓超過20萬名雲端技術人才，將持續投入本地人才發展。此次高峰會吸引了包括日本AI獨角獸Sakana AI、美國數據分析新創代表業者Palantir、無人機Tempe等全球新創來台交流，將台灣視為亞太創新樞紐。

AWS今年在台北國際電腦展中喊出「零介入科技」（Zero Intervention Technology），透過AI與自動化技術，實現倉儲、製造、物流等產業的高度無人化與效率提升。王定愷指出，台灣企業要發展AI，首重盤點企業內部資料資產與商業價值，導入AI與基礎建設。他指出，「先找到金子再買鏟子」，不要浪費在投資高價卻無用的技術，應善用公用雲端平台強化重要的資料訓練模型、在邊緣設備優化，「沒有Cloud，沒有AI」。

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