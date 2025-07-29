中鼎工程踩雷案債款回收有望 BKRF母公司GCEH聲請重整獲准

中鼎子公司 CTCI Americas, Inc.（簡稱中鼎美國） 承攬的BKRF工程，其業主Bakersfield Renewable Fuels, LLC（簡稱BKRF）之母公司Global Clean Energy Holdings, Inc.（簡稱GCEH），於美國時間4月16日依美國相關規定聲請重整。中鼎今日發布重訊，指出GCEH的重整聲請已於美國時間7月28日舉辦確認聽證會，並於同日發布法院確認命令通過GCEH重整計畫。

中鼎表示，法院通過的重整計畫與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認，如能完成且其他行政程序可順利進行，預計重整計畫可望於8月中旬以前生效，待生效日確定後中鼎美國會再行公告。

目前已由專業鑑價公司進行應收帳款預期可回收金額評估，後續會依據其所評估之可回收金額，按會計原則衡量是否需增列預期信用減損損失。

中鼎表示，BKRF工廠已順利生產，目前產能介於每日產製8500桶到9,000桶再生柴油，產品也順利銷售。

中鼎今日股價一開盤即亮燈漲停，隨後受大盤重挫打開漲停，最後以29.25元作收，漲幅仍逾3.5%。