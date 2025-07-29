快訊

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

引進印度看護移工有譜 勞動部：先達成「這一條件」

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

為降低《就服法》第46條修法對重症家庭的衝擊，勞動部29日與衛福部共同召開記者會，說明將推動六大配套措施，保障重症家庭聘僱移工權益。外界關注，是否增加看護移工人數，補足量能。勞動部說明，目前已先跟移工來源國之一的印尼特別協調；印度方面，則要等製造業先引進印度移工之後，再進一步擴大到看護移工的部分。

勞動部表示，立法院先前通過《就服法》第46條修正條文，新增開放被看護者年齡滿80歲以上或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估，聘僱外籍家庭看護工。相關子法將於8月1日上路，估計將增加10萬健康、亞健康長者申請，恐衝擊重症家庭更難找人或留人。

為避免看護移工「棄重擇輕」的情形發生，勞動部推出六大配套措施包括：推動輕重分流重症優先、擴大重症多元免評資格、重症家庭國內承接最優先、協調來源國增加量能確保品質、補足第一線執行人力、擴編預算支持看護家庭。

外界關注，是否透過增加看護移工人數，補足量能。目前台灣主要的四個移工來源國為印尼、越南、菲律賓、泰國，勞動部說明，目前每年新引進移工人數，大約4萬至5萬人之間，因應新法規上路後，預估未來一年新進移工會增加到6萬人左右。

勞動部表示，許多重症家庭反應，擔心80歲免評聘自8月上路之後，找不到看護移工怎麼辦，所以勞動部在過去這幾個月努力跟四個來源國，特別是印尼來做協調。移工來源國也表達，可以配合重症優先政策，除了文件驗證可以來維持原本日數之外，也能配合引進人數及培訓師生。

對於外界關注開放印度移工補充量能，勞動部說明，印度是新的移工來源國之一，目前我方跟印度政府在今年初協調，大家有一個共識，希望優先從製造業、傳統產業這邊開放引進至少1,000名印度移工。

至於看護移工這邊，勞動部表示，這部分因為要請移工進入家庭面工作，我方後續會再跟印度協商，等製造業已經引進印度移工後，後續可以再進一步擴大到看護移工的部分。勞動部也持續跟印度政府討論後續的一些行政執行細節跟配套措施。

移工 看護 勞動部

延伸閱讀

印度上季首度超越中國 成為在美銷售智慧手機最大生產國

雙方互咬！印度2歲童纏鬥眼鏡蛇...毒液不敵蠻力 與神話驚人相似？

台中市新增各1例屈公病、瘧疾 衛生局：曾赴印尼和印度旅遊外籍人士

重症應可優先聘看護 民團籲修改長照評估

相關新聞

投信圈優質操盤手流失 竟因手機管制踐踏尊嚴？

金管會擘畫的亞洲資產管理中心大計，投信業者及基金資產規模的擴張、產品走向多元化更是其中的重要目標。尤其金管會特別開放推出主動式ETF（指數型股票基金），就是希望讓優質操盤手能「英雄有用武之地」，但現在投信圈面臨的一大問題，卻是許多好手揮別投信圈，轉作私人投資。投信業者為何留不住人才？

流通商戰／Dream Plaza起步就難 對手不只同業還有隊友

位於台北信義區的統一集團新商場Dream Plaza日前聲勢浩大地開幕，百貨龍頭新光三越的新商場台南小北門也預定在8月中旬加入營運，南北兩大百貨新商場都選在競爭白熱化的商圈，要如何殺出重圍？ 尤其是Dream Plaza位於百貨林立的一級戰區，不只要跟同業競爭，還要跟自己人做出區隔，從起點就很艱辛。

台美關稅談判 拚到最後一刻…副閣揆鄭麗君仍在華府磋商

美國對等關稅大限將至，據了解，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君昨（28）日仍在華府磋商談判，拚到最後一刻，要爭取最佳關稅...

經發會延期 引發聯想

行政院原預計今（29）日召開今年第二場經濟發展委員會顧問會議，但行政院發言人李慧芝昨日表示，因美方關稅談判尚未定案，相關...

6月景氣再亮穩定綠燈 AI需求強勁…下半年經濟有望持穩

美國對等關稅即將揭曉，國發會昨（28）日發布6月景氣燈號，連續第二個月亮出代表景氣穩定的「綠燈」，綜合判斷分數為29分，...

6月領先指標連五月下滑

國發會昨（28）日發布景氣燈號為綠燈，代表當前景氣穩定，不過領先指標為連續五個月下滑，累計跌幅2.85%，國發會經濟發展...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。