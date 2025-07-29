快訊

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

AI 人才需求強勁！人力銀行：企業啟動人才數位轉型 工作機會年增9.1%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

全球加速邁向AI時代，企業選才標準與組織文化也正同步轉型。104人力銀行人資長鍾文雄29日於2025 Amazon Web Services（AWS）台灣雲端高峰會分享AI時代下台灣企業的人才需求趨勢，整體AI人才需求較去年同期成長9.1%，發展面向則逐漸從研發推展至應用製造，許多企業已啟動應用AI於組織與人才的數位轉型計畫，建議企業善用外部資源提升員工的「學習力x科技力x溝通力」三大核心職能，打造具未來競爭力的智慧企業。

根據104人力銀行最新統計，2025年第2季AI相關工作機會達12.1萬個，若以年增幅來看，整體市場對AI人才的需求較去年同期成長9.1%，而AI工作機會最多的前三大產業當中，以第二名的一般製造業年增16%最顯著，其次為第三名批發/零售/傳直銷業15.3%，工作機會最多的電子資訊/軟體/半導體業年增幅則為1.2%，顯示AI人才需求已從早期的技術研發邁入快速擴張的應用階段。

104人力銀行人資長鍾文雄表示，近期國內外研究機構與104觀察發現，許多企業人資已啟動AI在組織與人才數位轉型計畫的規劃、準備與實驗，例如104本身就將AI科技的應用融入在員工創新思維的行為展現上，實際推動全體員工的AI訓練課程，獎勵同仁運用AI在開發產品服務與改善工作流程，AI工具的應用能力也已列入人才聘僱的標配項目。

企業對於AI人才的需求與日俱增，除了提升人才的專業能力，核心職能則包含學習力、科技力與溝通力：學習力是不設限的涉獵跨域整合專業知識，科技力是掌握數位工具提升工作效能，溝通力則是具備聚焦問題、解決問題的跨領域溝通能力。

鍾文雄提醒，中小企業在有限資源下，可善用政府提供的訓練課程，如勞動部的人力資源提升計畫、產業人才投資計畫，或是參加iPAS經濟部產業人才能力鑑定的AI應用規劃師能力鑑定，都可以提升員工的數位能力。其次也可以善用具有公信力的顧問、輔導機構，透過合作開課、產學合作計畫，持續培育公司AI與數位人才。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，AWS致力於培育台灣下一代的科技人才，自2014年以來，AWS已在台灣培育超過20萬名雲端人才，透過今年Computex甫宣布的「零介入科技計畫」（Zero-Intervention Technology Program），進一步擴大人才培育的規模，並以AWS雲端服務與課程資源助力104「AI人才就緒計畫」，期能協助更多求職與轉職者習得實戰技能，為產業提供即戰力人才。隨著AWS全新亞太（台北）區域的啟用，將結合在地基礎建設與人才發展優勢，全力支援台灣企業在全球數位經濟中保持創新動能與競爭優勢。

「AI人才就緒計畫」為104人力銀行於2025年啟動的重點項目，預計首年觸及超過3萬名學習者，將AWS官方課程上架至104學習精靈平台（https://104_3672.pse.is/7xuw9b），導入超過300萬筆學習紀錄至履歷系統，結合課程推廣、證照推薦、履歷回寫與職缺媒合，為台灣職場注入AI及數位動能。

AI 人力銀行

延伸閱讀

亞馬遜挑戰星鏈地位 計畫加快衛星發射時程…年底前將有285顆在軌道上

半導體缺才逾3萬人5月職缺數重回疫前高點…三類別最搶手

台光電、台燿 四檔靚

邁達特財報／第2季淨利季減55% 上半年EPS 0.43元

相關新聞

投信圈優質操盤手流失 竟因手機管制踐踏尊嚴？

金管會擘畫的亞洲資產管理中心大計，投信業者及基金資產規模的擴張、產品走向多元化更是其中的重要目標。尤其金管會特別開放推出主動式ETF（指數型股票基金），就是希望讓優質操盤手能「英雄有用武之地」，但現在投信圈面臨的一大問題，卻是許多好手揮別投信圈，轉作私人投資。投信業者為何留不住人才？

流通商戰／Dream Plaza起步就難 對手不只同業還有隊友

位於台北信義區的統一集團新商場Dream Plaza日前聲勢浩大地開幕，百貨龍頭新光三越的新商場台南小北門也預定在8月中旬加入營運，南北兩大百貨新商場都選在競爭白熱化的商圈，要如何殺出重圍？ 尤其是Dream Plaza位於百貨林立的一級戰區，不只要跟同業競爭，還要跟自己人做出區隔，從起點就很艱辛。

台美關稅談判 拚到最後一刻…副閣揆鄭麗君仍在華府磋商

美國對等關稅大限將至，據了解，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君昨（28）日仍在華府磋商談判，拚到最後一刻，要爭取最佳關稅...

經發會延期 引發聯想

行政院原預計今（29）日召開今年第二場經濟發展委員會顧問會議，但行政院發言人李慧芝昨日表示，因美方關稅談判尚未定案，相關...

6月景氣再亮穩定綠燈 AI需求強勁…下半年經濟有望持穩

美國對等關稅即將揭曉，國發會昨（28）日發布6月景氣燈號，連續第二個月亮出代表景氣穩定的「綠燈」，綜合判斷分數為29分，...

6月領先指標連五月下滑

國發會昨（28）日發布景氣燈號為綠燈，代表當前景氣穩定，不過領先指標為連續五個月下滑，累計跌幅2.85%，國發會經濟發展...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。