碳交易新制擬2026模擬測試 與碳費雙軌並行

台版ETS試水溫1

排碳有價與碳交易是國際趨勢，環境部將邀請企業組成台版總量管制與排放交易（ETS）先行者聯盟，明年下半年模擬測試；目前先逐步建構法規與軟硬體，研議台版ETS制度內涵。

環境部解釋，溫室氣體總量管制及排放交易（ETS）作為減碳手段，在政府設定的碳排放總量內，受管制的企業會分配到免費的排放配額，如果企業自願減碳且成效佳，未使用的配額可轉讓給減碳不足的企業。

根據氣候變遷因應法第34條，總量管制應於實施排放量盤查、查驗、登錄制度，並建立自願減量、排放額度核配及交易制度後，由中央主管機關擬訂溫室氣體總量管制及排放交易計畫。碳盤查、查驗與登錄、自願減量、台灣碳權交易、開徵碳費等，已逐步到位。

推動總量管制時機已到，環境部長彭啓明告訴中央社記者，已經鎖定由綠色成長聯盟17家大型企業，率先參與明年下半年台版總量管制及排放交易（TWETS）的先行者聯盟，讓企業熟悉操作，屬於模擬測試，不涉及真實的碳交易。

根據環境部資料，綠色成長聯盟成員中，傳統產業包含台泥、台塑、中鋼、長春、東和鋼鐵、中油、台電、永豐餘；科技產業包含台積電、友達、日月光、聯電、奇美、台達電、宏碁、華碩、美光。

彭啓明說，上述企業其中的10家有參與環境部所舉辦的德國碳定價研習會，對於國際ETS的制度有初步了解，也有助於後續進行相關試行；環境部將在接下來的時間，逐步建構法規、軟硬體系統等。

至於最重要的排放總量上限及配額如何訂定，彭啓明坦言「仍未有定案」，不過會考慮一些依據，例如今年各企業為取得碳費優惠所提出的「自主減量計畫」，還有明年下半年的先行者聯盟，在試行過程所取得的共識。

彭啓明補充，將成立獨立的委員會討論台版ETS政策，與現有的碳費審議委員會區隔；可以預期的是，ETS的總量上限設定會比照國際、持續加嚴。

彭啓明強調，透過ETS，才能真實反映台灣企業的碳定價，金融機構也能提供更多選擇或優惠融資，幫助企業積極減碳並從中獲得應有的利益。有更好的綠色貸款條件，帶動綠色金融，促進產業、金融市場更加活絡，企業也較不會將繳納碳費視為「懲罰」或「贖罪」。

此外，彭啓明說，雖然真實的碳定價金額一定會較目前碳費費率（每噸碳新台幣300元）高出許多，但由於有綠色金融介入，能夠避免成本完全轉嫁給消費者，對民生有顯著衝擊。

彭啓明提到，在成立先行者聯盟後，希望2027、2028年就有機會讓台版ETS正式上線；但對於減碳「後段班」的企業，仍將以碳費制度處理，達到雙軌並行。