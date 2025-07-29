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政經情勢變化多端 瀚亞：看好中印股票與信用債

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
圖／經濟日報製圖
圖／經濟日報製圖

瀚亞投資指出，儘管美國上半年因關稅延後與豁免措施而推升經濟表現優於預期，但隨著關稅政策逐步落地，以及即將展開的貿易協議談判涉及更高的對等稅率，未來美國消費動能恐受壓抑，進而影響全球經濟成長。

亞洲方面，受到美國進口提前拉貨效應逐漸消退的影響，區域經濟面臨壓力；不過，中國大陸與印度展現出相對韌性，成為支撐亞洲成長的重要力量。

在貨幣政策方面，聯準會年底前有望降息兩碼，而多數亞洲央行也預計將在低通膨環境下採取寬鬆立場。瀚亞投資預估，美元可能在未來六至九個月內貶值3%至5%，為多數亞洲貨幣帶來溫和升值空間。同時，關稅不確定性持續存在，貿易緊張情勢逐步緩解，為風險性資產創造出策略性布局的機會。

瀚亞投資多重資產配置團隊（MAPS）表示，關稅對經濟的實質衝擊較先前預估為低，因此已降低現金部位，並在風險性資產上採取更積極的戰術性配置，特別是在股票與信用市場。全球採購經理人指數（PMI）與企業盈餘預測修正等指標，皆支撐短期的正向展望。

考量8月1日延長期限後貿易政策仍具不確定性，瀚亞投資多重資產配置團隊採取「槓鈴策略」，透過股票選擇權在參與上漲潛力的同時，亦保留下行保護。未來三個月的戰術配置上，團隊偏好新興市場與亞洲股票，因其具備更具吸引力的估值與總體經濟條件。

在信用市場方面，美國非投資等級債以逾7%的收益率仍具吸引力，新興市場債則有望受惠於美元走弱而上漲。美國公債亦被納入配置，兼具收益機會與對美國經濟放緩的避險功能。

關稅 美國公債

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