新台幣早盤貶破29.6元 盤中貶值近1角
美元持續獲資金青睞，美元指數29日盤中強勢反彈至98.71，目前在98.65附近盤整。在美元走強影響下，亞洲主要貨幣兌美元全面走弱，新台幣兌美元今早盤貶破29.6元整數關卡，一度來到29.616元，單日貶值9.3分，貶幅明顯。今早新台幣匯價再寫近一個月新低。
亞幣全面承壓，日圓兌美元盤貶至148.7附近；韓元盤中亦一度見1393.9；離岸人民幣則在7.17至7.18區間震盪。
匯銀表示，美國近期不僅在貿易談判中施壓歐盟，並積極斡旋緬泰衝突趨緩，有助降低地緣風險，同時吸引更多資金回流美國，進一步推升美元需求，也對新興市場貨幣形成壓力。
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