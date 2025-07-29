苗栗「住宅補貼」8/1開跑 今年共123戶採評點制

位於台北信義區的統一集團新商場Dream Plaza日前聲勢浩大地開幕，百貨龍頭新光三越的新商場台南小北門也預定在8月中旬加入營運，南北兩大百貨新商場都選在競爭白熱化的商圈，要如何殺出重圍？ 尤其是Dream Plaza位於百貨林立的一級戰區，不只要跟同業競爭，還要跟自己人做出區隔，從起點就很艱辛。

2025-07-29 06:00