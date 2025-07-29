苗栗「住宅補貼」8/1開跑 今年共123戶採評點制
苗栗縣政府配合內政部辦理住宅補貼搶手，今年8月1日至29日受理申請，其中自購住宅貸款利息補貼76戶，修繕住宅貸款利息補貼47戶，採評點制，弱勢家庭優先獲得補貼。
住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，第一類弱勢家庭及特殊經濟需求申請者，優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533%，第二類優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042%，購置住宅貸款利息補貼優惠貸款額度最高210萬元內之利息、最長20年；修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款最高80萬元內之利息，最長15年。
縣府工商發展處指出，住宅補貼申請年年相當踴躍，縣府配合辦理自購住宅貸款利息補貼76戶，修繕住宅貸款利息補貼47戶，評點制第一類家庭優先，相關規定可上國土管理署網頁https://www.nlma.gov.tw「重要政策」、「住宅補貼專區」，撥打專線02-77298003，或縣府037-559311、559315、559310、559952、559918、558262查詢。
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