快訊

分科測驗成績9時公布 五標、級分人數累計表這裡查

下半年從低潮翻紅！這5個生肖2025年底前將強勢逆襲

存0050好還是VOO強？他美股ETF「配息被課30%稅」想改買台股

苗栗「住宅補貼」8/1開跑 今年共123戶採評點制

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府配合內政部辦理住宅補貼今年共123戶，8月1日至29日受理申請。本報資料照片
苗栗縣政府配合內政部辦理住宅補貼今年共123戶，8月1日至29日受理申請。本報資料照片

苗栗縣政府配合內政部辦理住宅補貼搶手，今年8月1日至29日受理申請，其中自購住宅貸款利息補貼76戶，修繕住宅貸款利息補貼47戶，採評點制，弱勢家庭優先獲得補貼。

住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，第一類弱勢家庭及特殊經濟需求申請者，優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533%，第二類優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042%，購置住宅貸款利息補貼優惠貸款額度最高210萬元內之利息、最長20年；修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款最高80萬元內之利息，最長15年。

縣府工商發展處指出，住宅補貼申請年年相當踴躍，縣府配合辦理自購住宅貸款利息補貼76戶，修繕住宅貸款利息補貼47戶，評點制第一類家庭優先，相關規定可上國土管理署網頁https://www.nlma.gov.tw「重要政策」、「住宅補貼專區」，撥打專線02-77298003，或縣府037-559311、559315、559310、559952、559918、558262查詢。

住宅補貼 弱勢家庭

延伸閱讀

今入夜中南部雨勢加劇！豪雨連炸4天 周五又有熱帶擾動發展

高雄結合民間推動「微型保險」11年 供弱勢家庭堅實防護

苗栗洗車工開阿法撞死醫大生 法院以有逃亡事實延押2月

國1苗栗銅鑼昨夜大雷雨9輛連環事故 1家人1死3傷好慘

相關新聞

燈號續亮穩定綠燈…景氣分數連4降 16個月新低

國發會昨發布六月景氣燈號，連兩個月亮出代表景氣穩定的綠燈，但綜合判斷分數較上月少兩分為廿九分，是近十六個月以來低點。國發...

台美關稅談判 拚到最後一刻…副閣揆鄭麗君仍在華府磋商

美國對等關稅大限將至，據了解，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君昨（28）日仍在華府磋商談判，拚到最後一刻，要爭取最佳關稅...

苗栗「住宅補貼」8/1開跑 今年共123戶採評點制

苗栗縣政府配合內政部辦理住宅補貼搶手，今年8月1日至29日受理申請，其中自購住宅貸款利息補貼76戶，修繕住宅貸款利息補貼...

流通商戰／Dream Plaza起步就難 對手不只同業還有隊友

位於台北信義區的統一集團新商場Dream Plaza日前聲勢浩大地開幕，百貨龍頭新光三越的新商場台南小北門也預定在8月中旬加入營運，南北兩大百貨新商場都選在競爭白熱化的商圈，要如何殺出重圍？ 尤其是Dream Plaza位於百貨林立的一級戰區，不只要跟同業競爭，還要跟自己人做出區隔，從起點就很艱辛。

經發會延期 引發聯想

行政院原預計今（29）日召開今年第二場經濟發展委員會顧問會議，但行政院發言人李慧芝昨日表示，因美方關稅談判尚未定案，相關...

6月景氣再亮穩定綠燈 AI需求強勁…下半年經濟有望持穩

美國對等關稅即將揭曉，國發會昨（28）日發布6月景氣燈號，連續第二個月亮出代表景氣穩定的「綠燈」，綜合判斷分數為29分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。