國建房產報告 Q2銷售率大減

今年房市大降溫，全台建案有愈來愈賣不動的狀況，銷售率甚至探近十六年新低。國泰建設昨天發布第二季國泰房地產報告，相較上一季為價穩量縮，相較去年同期價漲量縮，較前一季開價與成交價維持穩定，議價率中幅擴大；推案量小幅增加，成交量小幅減少，但銷售率大幅減少。

價量指數方面，全台可能成交價上，相較上一季維持穩定，台北及桃園上漲，新北持穩，其餘地區下跌，其中新竹下跌百分之五點九三較多。

各地區表現，以台北市來看，精華區以危老都更案為主，北士科重劃區受惠輝達設廠效應拉抬附近區域行情，房價持續上漲。隨著房市降溫，銷售表現不佳，成交量年減七成多。