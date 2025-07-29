經發會延期 引發聯想

行政院原預計今（29）日召開今年第二場經濟發展委員會顧問會議，但行政院發言人李慧芝昨日表示，因美方關稅談判尚未定案，相關內需產業政策與對等關稅因應方案密切相關，會議將待後續談判有進展後，再擇期舉行。

除了內政受到對等關稅牽動，先前傳出賴清德總統將於8月出訪友邦並過境美國，但總統府昨日表示，考量近日南部風災災後復原、對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無安排海外訪問。未來若有出訪行程定案，會適時對外報告。

大罷免戰場才剛落幕，24名國民黨立委守住國會席次，立院朝野版圖未改變，民進黨內興起檢討聲浪，黨秘書長林右昌昨日請辭下台，黨內更有人將矛頭指向內閣。昨日政院宣布經發會顧問會議停開，總統府表示賴總統無海外訪問行程，都引發外界聯想。

卓內閣去年上任後推動經發會，去年號召57位產業專家組成顧問團隊，希望藉由民間建言擘劃台灣經濟方向。上周才剛召開首場會議，當時談判就已在進行，但如今又以談判為由，延後下一場顧問會議。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰指示會議暫緩，盼待談判有進一步結果再召開，屆時顧問能提出更具體建議，強化經濟韌性與競爭力。

726大罷免對執政團隊造成衝擊，民進黨內不滿聲浪四起，要求內閣改組。部分綠委批評，多位首長不熟政務、決策前未充分與黨內溝通，讓立委「收爛攤子」。