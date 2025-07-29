台美關稅談判 拚到最後一刻…副閣揆鄭麗君仍在華府磋商

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
美國對等關稅大限將至，據了解，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君28日仍在華府磋商談判。聯合報系資料照
美國對等關稅大限將至，據了解，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君28日仍在華府磋商談判。聯合報系資料照

美國對等關稅大限將至，據了解，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君昨（28）日仍在華府磋商談判，拚到最後一刻，要爭取最佳關稅條件。

台美談判已邁入最後一哩路，外界除關注最終稅率高低，台灣在談判過程中有多少讓步、對產業衝擊都將是關注焦點。

美國總統川普7月7日以來，已致函許多貿易夥伴，並公布各國最新關稅稅率，但台灣遲遲沒有上榜。

觀察美國迄今與各國協議，川普首要目標是美國製造，並要各國「砸錢買美貨」，加大力道投資美國，關稅地板價落在約15%左右。

至於台灣稅率，知情人士昨日表示，目前一切等待川普拍板宣布，在宣布前，台灣談判團隊仍會持續力拚到最後一刻，爭取最佳利益。

鄭麗君上周啟程，第四度飛往美國華府實體磋商，距今已過去一周。

知情人士透露，台美雙方談判一直都在緊密進行中，對於回台採機動調整，原本已訂了昨日凌晨班機返台，但川普遲遲沒有宣布最終稅率結果，談判小組仍持續在美國待命，隨時備戰談判。

知情人士表示，此次談判過程相當艱辛，除了要秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補兩原則，也要堅守底線，尤其先前美國已宣布日本稅率為15％，無疑對我方談判團隊形成更大壓力。談判過程中，鄭麗君透過官方、智庫及各項非正式管道，持續向美國決策層傳遞台灣的立場與訴求，全力爭取有利條件。

由於美國對等關稅大限將至，外界關注的除了台灣最終稅率外，還包含談判過程中讓利多少、對國內產業各項衝擊。

例如，包含日本、南韓等鄰近國家，都宣布大規模加碼投資美國，台灣除了台積電（2330）外，是否也會再加碼，以及擴大採購哪些美國產品，像是軍用產品、天然氣、甚至農產品等。

另外日本在農產品上讓步，台灣恐被要求比照辦理，美豬、美牛等議題，台灣妥協多少？也將是關注焦點；另外傳出可能關稅減讓的貨品包含汽車、保健品，是一次到位或是分年調降，如何衝擊國內產業，也是政府必須關注的議題。

行政院表示，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商，未來如有談判相關資訊，將會向國人說明與報告。

美國 關稅 川普

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