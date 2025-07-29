燈號續亮穩定綠燈！但是…景氣分數連4降 16個月新低

國發會昨發布六月景氣燈號，連兩個月亮出代表景氣穩定的綠燈，但綜合判斷分數較上月少兩分為廿九分，是近十六個月以來低點。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，雖然不確定性高，但隨著關稅陸續底定，主要經濟預測機構上修對全球經濟成長預測，加上若ＡＩ需求維持高檔，今年下半年景氣燈號有機會維持穩定的綠燈表現。

根據國發會統計資料，今年二月的景氣綜合判斷分數來到卅七分的高點，僅差一分就轉亮熱絡紅燈，不過，三月開始分數直直落，以每個月減少兩分的速度、連續四個月下滑，燈號也從代表轉向的黃紅燈轉亮綠燈。

國發會指出，六月景氣燈號的九個構成項目中，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少一分；批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈，減少一分；其餘七項燈號維持不變。陳美菊說，批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈，主要受進口車交車遞延影響，其中汽車減少百分之十八點七，汽車零售（零組件）則減少百分之十七點三，若排除此因素，仍有百分之三點六的成長。

國發會昨發布六月景氣分數減至廿九分，近十六個月最低點。記者曾原信／攝影

至於加班工時指標，陳美菊指企業觀望國際關稅政策變動，拉貨潮逐漸收斂，因而轉呈綠燈。

值得注意的是，國發會指出，六月領先指標不含趨勢指數為九十九點五六，較上月下滑百分之○點六三，為連續五個月下滑，累計跌幅為百分之二點八五。陳美菊表示，這代表未來景氣會慢慢趨緩。至於領先指標會較景氣燈號領先多久？陳美菊說，會因每次景氣循環，而有所不同。

針對美國對等關稅即將掀牌，陳美菊表示，台灣對等關稅最終稅率以及半導體關稅等議題，勢將牽動台灣經濟表現，尤其日本、歐盟陸續與美達成貿易談判，稅率調降至百分之十五，台灣最終稅率，各界關注。

陳美菊說，各國持續投資ＡＩ基礎建設，例如美國七月廿三日通過ＡＩ行動計畫；同時，國際科技大廠仍在擴充資本支出，顯見對ＡＩ高階伺服器、晶片需求依舊暢旺；台積電二奈米技術領先全球，下半年已可量產，可望支撐出口表現。

陳美菊指出，股市回升有助提高民眾財富所得，加上國內勞動市場穩定、薪資維持成長，以及政府持續優化所得稅制，消費動能可望延續。但全球經貿表現仍受美國關稅政策變化、美中科技角力、地緣政治情勢等不確定因素干擾。