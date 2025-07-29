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關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

6月領先指標連五月下滑

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

國發會昨（28）日發布景氣燈號為綠燈，代表當前景氣穩定，不過領先指標為連續五個月下滑，累計跌幅2.85%，國發會經濟發展處長陳美菊表示，代表未來景氣會慢慢趨緩。

國發會指出，全球經貿表現仍受美國關稅政策變化、美中科技角力、地緣政治情勢等不確定因素干擾，對景氣影響仍須密切留意。

國發會指出，6月領先指標不含趨勢指數為99.56，較上月下滑0.63%，但為連五月下滑，累計跌幅為2.85%。至於領先指標會較景氣對策信號領先多久？陳美菊表示，會因每次景氣循環，而有所不同。

景氣領先指標七個構成項目經去除長期趨勢後，其中四項較上月下滑，分別為：外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率；其餘三項較上月上升，分別為：實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積、實質貨幣總計數M1B。

國發會 景氣燈號

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