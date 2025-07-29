6月景氣再亮穩定綠燈 AI需求強勁…下半年經濟有望持穩

美國對等關稅即將揭曉，國發會昨（28）日發布6月景氣燈號，連續第二個月亮出代表景氣穩定的「綠燈」，綜合判斷分數為29分，較上月減少2分，為近16個月以來最低。國發會表示，當前景氣穩定，AI需求持續強勁，下半年仍有望守住綠燈表現。

國發會表示，6月綜合分數減少2分，主要是受到進口車交車遞延影響，致批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈；加班工時隨企業觀望國際關稅政策變動，拉貨潮逐漸收斂，轉呈綠燈。因此分數各減少1分；其餘七項燈號維持不變。

國發會經濟發展處長陳美菊分析，因進口車交車遞延，6月汽機車批發業營業額下跌18.7%、零售業則下跌17.3%，若扣除掉汽機車，6月批發零售營業額仍正成長3.6%。在加班工時方面，由5月9.1小時，降至6月8.7小時，扣掉季節因素後年增僅0.49%。但陳美菊強調，構成景氣對策信號九項指標中，工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值，以及製造業銷售量指數等四項指標續呈熱絡紅燈，表現強勁。

美國對等關稅即將掀牌，陳美菊表示，台灣對等關稅最終稅率以及半導體關稅等議題，勢將牽動台灣經濟表現，尤其日本、歐盟陸續與美達成貿易談判，稅率調降至15%，台灣最終稅率受到各界關注。

展望未來，陳美菊表示，各國持續投資AI基礎建設，例如美國在7月23日通過AI行動計畫；同時，國際科技大廠仍在擴充資本支出，例如Alphabet今年資本支出由750億美元提高至850億美元，顯見對AI高階伺服器、晶片需求依舊暢旺；台積電2奈米技術領先全球，下半年已可量產，可望支撐出口表現。她表示，雖然傳產、部分成熟產品等拉貨潮逐漸收斂，AI仍是鞏固出口、經濟成長的重要引擎。

陳美菊並說，各國對等關稅稅率陸續底定，國際預測機構微幅上修全球經濟成長，只要關稅因素不要影響經濟成長太多，下半年台灣景氣燈號有機會維持穩定的綠燈表現。