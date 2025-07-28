關稅不確定壓抑匯價 新台幣連3跌貶破29.5關卡

關稅大限將至，台灣談判結果仍不明朗，市場觀望氛圍濃厚，壓抑匯價走弱，新台幣兌美元今天收盤收29.523元，跌6.3分，改寫近1個月最低，台北及元太外匯市場總成交金額15.65億美元。

美國政府稱對等關稅措施將於8月1日上路，不會再延期，在此同時，日本、歐盟陸續與美達成協議，稅率降至15%，台灣卻遲未「翻牌」，不確定性升溫，新台幣匯率邁入連3貶。

新台幣兌美元今天開盤價為29.452元，早盤小幅震盪後，隨著美元回彈、外資匯出，午後匯價貶勢擴大，應聲貶破29.5元關卡，最低觸及29.524元。

外匯交易員直言，日本、歐盟關稅稅率出爐，降幅都不小，而8月1日關稅大限將至，台灣稅率仍未揭曉，投資人憂心忡忡，外資午後偏匯出，加重新台幣貶值壓力。

根據央行統計，美元指數今天強彈0.59%，亞幣全面走弱，人民幣微跌0.09%，新台幣貶值0.21%，韓元下挫0.53%，日圓貶勢最重，下跌0.61%。

外匯交易員補充，本週重點是台灣對等關稅稅率是否揭曉、是否具備競爭力，這將牽動新台幣下一步走勢，而美國聯準會（Fed）舉行利率決策會議，對美國經濟解讀、後續利率政策路徑，會成為後續投資人操作指引，預料本週過後，金融市場方向會趨於明朗。