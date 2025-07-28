經部組化學品運作安全聯盟 電機電子等18公協會加入

為強化產業化學品安全管理韌性，經濟部產業發展署今天攜手環境部、工業總會等單位，邀集電機電子、塑膠製品和金屬製品及製藥等18個公協會，舉辦「化學品運作安全聯盟啟動活動」，希望透過聯盟推動安全示範交流，打造產業整體防災韌性。

經濟部產發署組長吳振華、環境部化學物質管理署組長倪炳雄及中華民國全國工業總會副理事長陳進財等人，以及電子零組件、塑膠製品、化學材料與肥料、金屬製品及製藥等18個公協會代表今天出席啟動儀式。

經濟部產發署今天發布新聞稿表示，希望透過聯盟的運作，能有效促進上下游之間經驗交流與自主管理能力提升，帶動產業安全文化轉變，促使台灣產業由被動應對災害，轉型主動建構防災韌性，從基本的法規遵循，進階為自主風險管理，也希望未來有更多業者加入，共同打造以安全為基礎的產業永續發展模式。

吳振華表示，面對未來災害型態多元、複雜，僅靠政府制定法令規範，已無法因應所有風險，唯有業者提升自主管理能力與技術知識，才能建立真正的產業韌性，有安全的作業環境，才能邁向永續發展。

產發署表示，這次加入聯盟的成員橫跨電子、塑化、金屬、塗料與製藥等關鍵產業鏈，包括台灣區電機電子工業同業公會、台灣電路板協會、台灣製藥工業同業公會、台灣合成樹脂接著劑工業同業公會等18個重要公協會皆表達高度支持，現場亦邀請勞動部職業安全衛生署、內政部消防署、內政部國土管理署、經濟部產業園區管理局等機關共同見證，展現各部會對於聯盟成立的肯定及支持。