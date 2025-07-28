快訊

泰國與柬埔寨將立即且無條件停火 當地午夜0時生效

罷免全軍覆沒…呂秀蓮喊話賴清德「聽人民的聲音」 提改組人事、開國是會議

福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

6月景氣續亮綠燈 國發會：AI續支撐下半年景氣動能

中央社／ 台北28日電
AI伺服器示意圖。圖／ingimage
AI伺服器示意圖。圖／ingimage

國發會今天發布6月景氣燈號，綜合判斷分數下滑至29分，燈號維持代表景氣穩定的綠燈。儘管關稅利空籠罩，國發會認為，全球經濟持穩，加上人工智慧（AI）動能延續，即便經濟前景不確定性高，下半年景氣燈號仍有望守住綠燈表現。

國發會表示，6月景氣燈號綜合判斷分數為29分，月減2分，分數為近1年半最低水準，燈號連續2個月亮出綠燈。9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少1分；批發、零售及餐飲營業額轉呈黃藍燈，減少1分；其餘7項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊說明，批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈，主要受進口車交車遞延影響；至於加班工時指標，企業觀望國際關稅政策變動，拉貨潮逐漸收斂，因而轉呈綠燈。

陳美菊表示，部分指標表現下滑，不過工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值，以及製造業銷售量指數4指標續呈熱絡紅燈；此外，領先指標續為下滑，但同時指標連續26個月上升，顯示國內經濟穩定。

今年以來，美國關稅政策牽動景氣表現，如今8月1日關稅大限將至，台灣對等關稅稅率遲未出爐，下半年經濟前景仍不明朗。

陳美菊坦言，台灣對等關稅稅率以及半導體關稅等議題，牽動台灣經濟表現，必須審慎關注；尤其日本、歐盟與美達成貿易談判，稅率調降至15%，台灣最終稅率多少，更顯關鍵。

雖然經濟前景充滿不確定性，陳美菊態度審慎不悲觀，她表示，各國持續投資AI基礎建設，且國際科技大廠仍在擴充資本支出，對AI高階伺服器、晶片需求依舊暢旺；從國內來看，台積電2奈米技術領先全球，下半年已可量產，可望支撐出口表現。

陳美菊指出，雖然傳產、成熟產品等拉貨潮逐漸收斂，AI仍是鞏固出口、經濟成長的重要引擎；另一方面，各國對等關稅稅率陸續抵定，國際預測機構微幅上修全球全球經濟成長，全球經濟持穩加上AI支撐，對台灣是有利因素，因此在關稅利空籠罩之下，今年下半年台灣的景氣燈號有機會維持穩定的綠燈表現。

AI 關稅 景氣燈號

延伸閱讀

美中今瑞士談判 川普稱快要達貿易協定

韓國拚降關稅 傳提數百億美元造船業合作計畫

歐盟買能源、增投資 美課歐盟15%關稅

關稅模擬器推算：2027年全球對美出口將接近腰斬

相關新聞

關稅不確定壓抑匯價 新台幣連3跌貶破29.5關卡

關稅大限將至，台灣談判結果仍不明朗，市場觀望氛圍濃厚，壓抑匯價走弱，新台幣兌美元今天收盤收29.523元，跌6.3分，改...

6月景氣續亮綠燈 國發會：AI續支撐下半年景氣動能

國發會今天發布6月景氣燈號，綜合判斷分數下滑至29分，燈號維持代表景氣穩定的綠燈。儘管關稅利空籠罩，國發會認為，全球經濟...

進口車交車遞延影響…6月景氣續亮「綠燈」 分數29分、近年餘最低

國發會28日發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，較上月減少2分，燈號續呈綠燈。主要是受到進口車交車遞延影響，批發、...

國發會發布6月景氣燈號 連續2個月亮綠燈

國發會發布6月景氣燈號，與上月相同仍亮出綠燈，但綜合判斷分數較上月減少2分為29分。在6月燈號9項構成項目中，工業及服務...

AI賦能！蘇孟宗現身說法 自創工研院貼圖逾750幀

生成式AI席捲全球後，許多人不禁擔心未來很多工作會被AI取代。工研院資深副總經理蘇孟宗今日與104人力銀行共同發布「20...

80歲免評聘外籍看護8月上路 民團籲優先保障重症

立委林月琴與民團28日上午召開記者會，針對《就業服務法》第46條修正案將於8月1日上路，讓年滿80歲以上長者，免經醫療機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。