6月景氣續亮綠燈 國發會：AI續支撐下半年景氣動能

國發會今天發布6月景氣燈號，綜合判斷分數下滑至29分，燈號維持代表景氣穩定的綠燈。儘管關稅利空籠罩，國發會認為，全球經濟持穩，加上人工智慧（AI）動能延續，即便經濟前景不確定性高，下半年景氣燈號仍有望守住綠燈表現。

國發會表示，6月景氣燈號綜合判斷分數為29分，月減2分，分數為近1年半最低水準，燈號連續2個月亮出綠燈。9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少1分；批發、零售及餐飲營業額轉呈黃藍燈，減少1分；其餘7項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊說明，批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈，主要受進口車交車遞延影響；至於加班工時指標，企業觀望國際關稅政策變動，拉貨潮逐漸收斂，因而轉呈綠燈。

陳美菊表示，部分指標表現下滑，不過工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值，以及製造業銷售量指數4指標續呈熱絡紅燈；此外，領先指標續為下滑，但同時指標連續26個月上升，顯示國內經濟穩定。

今年以來，美國關稅政策牽動景氣表現，如今8月1日關稅大限將至，台灣對等關稅稅率遲未出爐，下半年經濟前景仍不明朗。

陳美菊坦言，台灣對等關稅稅率以及半導體關稅等議題，牽動台灣經濟表現，必須審慎關注；尤其日本、歐盟與美達成貿易談判，稅率調降至15%，台灣最終稅率多少，更顯關鍵。

雖然經濟前景充滿不確定性，陳美菊態度審慎不悲觀，她表示，各國持續投資AI基礎建設，且國際科技大廠仍在擴充資本支出，對AI高階伺服器、晶片需求依舊暢旺；從國內來看，台積電2奈米技術領先全球，下半年已可量產，可望支撐出口表現。

陳美菊指出，雖然傳產、成熟產品等拉貨潮逐漸收斂，AI仍是鞏固出口、經濟成長的重要引擎；另一方面，各國對等關稅稅率陸續抵定，國際預測機構微幅上修全球全球經濟成長，全球經濟持穩加上AI支撐，對台灣是有利因素，因此在關稅利空籠罩之下，今年下半年台灣的景氣燈號有機會維持穩定的綠燈表現。