進口車交車遞延影響…6月景氣續亮「綠燈」 分數29分、近年餘最低

國發會28日發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，較上月減少2分，燈號續呈綠燈。主要是受到進口車交車遞延影響，批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈；加班工時隨企業觀望國際關稅政策變動，拉貨潮逐漸收斂，轉呈綠燈。國發會表示，當前國內景氣穩定成長，但須密切關注後續變化。

國發會指出，展望未來，隨國際雲端服務供應商積極投資AI基礎建設，且高效能運算、雲端資料服務等新興應用持續發酵，相關供應鏈訂單可望續增，將有助維繫我國出口動能。

在投資方面，國發會表示，隨半導體、高階伺服器等供應鏈業者持續擴充產能，加上政府延長投資台灣三大方案，並積極協助產業創新轉型，均可望挹注民間投資；消費方面，股市回升有助提高民眾財富所得，加以國內勞動市場穩定、薪資維持成長，以及政府持續優化所得稅制，並推出各項減輕人民負擔措施，消費動能可望延續。惟全球經貿表現仍受美國關稅政策變化、美中科技角力、地緣政治情勢等不確定因素干擾，對我國景氣之影響仍須密切留意。