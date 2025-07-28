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國發會發布6月景氣燈號 連續2個月亮綠燈
國發會發布6月景氣燈號，與上月相同仍亮出綠燈，但綜合判斷分數較上月減少2分為29分。在6月燈號9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少1分；批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈，減少1分；其餘7項燈號維持不變。
國發會經濟發展處處長陳美菊表示，批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈，主因進口車交車遞延影響；加班工時隨企業觀望國際關稅政策變動，拉貨潮逐漸收斂，轉呈綠燈，而領先指標續為下滑，同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣穩定成長，但須密切關注後續變化。
展望未來，陳美菊表示，隨國際雲端服務供應商積極投資AI基礎建設，且高效能運算、雲端資料服務等新興應用持續發酵，相關供應鏈訂單可望續增，將有助維繫我國出口動能；投資方面，隨半導體、高階伺服器等供應鏈業者持續擴充產能，加上政府延長投資臺灣三大方案，並積極協助產業創新轉型，均可望挹注民間投資。
消費方面，陳美菊表示，股市回升有助提高民眾財富所得，加以國內勞動市場穩定、薪資維持成長，以及政府持續優化所得稅制，並推出各項減輕人民負擔措施，消費動能可望延續。惟全球經貿表現仍受美國關稅政策變化、美中科技角力、地緣政治情勢等不確定因素干擾，對我國景氣之影響仍須密切留意。
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